Британія вимагає реєстрації від кожного, хто працює на Росію

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії заявило, що будь-хто, хто працює на Росію, має задекларувати свою діяльність. Порушення вимоги спричиняє тюремне покарання, вказано в заяві на сайті відомства.

Йдеться про нову Систему реєстрації іноземного впливу у Великій Британії. Росія в ній має найвищу категорію разом із Іраном та її Корпусом вартових ісламської революції. У британському МВС вважають, що такий підхід дозволить Лондону зміцнити безпеку, зокрема в політиці, бізнесі та академічній сфері.

Відповідно до вимог, декларувати діяльність мають усі, хто пов'язаний із російськими інститутами влади, включно з адміністрацією президента, партією «Єдина Росія», спецслужбами, судовою системою.

МВС Великої Британії стверджує, що Росія стоїть «за руйнівними кібератаками, зловмисними спробами втручання у наші демократичні процеси та замахами на вбивства».

На тлі війни Росії проти України у Москви і Лондона знову загострилися відносини. У березні 2025 року обидві країни вислали по два співробітники посольств.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі звинуватив Росію в тому, що вона здійснює все більш ворожу політику проти королівства. Москва звинувачує Лондон у русофобії.