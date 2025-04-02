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У Фінляндії заявили про плани вийти з договору про заборону протипіхотних мін
17:59 01.04.2025 |
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що країна планує вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін, а також збільшить свої загальні витрати на оборону в найближчі роки.
Його слова цитує агентство Reuters, передає "Європейська правда".
Як відомо, Польща, Естонія, Латвія і Литва заявили минулого місяця, що вийдуть з конвенції через військову загрозу з боку сусідньої Росії.
Орпо заявив, що безпосередньої військової загрози для його країни немає, але Росія становить довгострокову загрозу для всієї Європи.
"Вихід з Оттавської конвенції дасть нам можливість підготуватися до змін у безпековому середовищі більш різнобічно", - акцентував він.
Окрім того, прем'єр Фінляндії заявив, що країна збільшить свої оборонні витрати щонайменше до 3% валового внутрішнього продукту до 2029 року, і що витрати до того часу зростуть приблизно на 3 млрд євро.
Коментуючи намір країн Балтії та Польщі вийти із конвенції, яка забороняє протипіхотні міни, глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна назвав неправильним те, що "ми забороняємо собі використовувати зброю, яку Росія готова застосувати проти нас".
А у Польщі хочуть розмістити протипіхотні міни на кордонах з РФ та Білоруссю в рамках проєкту "Східний щит".
Литва за прикладом Польщі розглядає можливість встановлення протипіхотних мін на кордонах з Росією та Білоруссю.
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