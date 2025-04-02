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АНАЛІТИКА

Російський виробник дронів передав частку компанії дочці Путіна і отримав рекордний прибуток

 

Найбільший виробник безпілотників у Росії - компанія "Геоскан" - різко поліпшила фінансові показники, після того як частку в підприємстві отримав фонд дочки правителя РФ Катерини Тихонової.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на "Верстку".

Виручка "Геоскана" за підсумками 2024 року зросла в 3,6 раза - до 4,7 млрд руб., а чистий прибуток збільшився майже в 6,2 раза - до рекордних 1,27 млрд руб.

Зі свого боку фонд "Національний інтелектуальний розвиток" (НІР), очолюваний Тихоновою, вперше не розкрив фінансової звітності.

У БФО доступні дані лише про бухгалтерський баланс організації у 2024 році: він зріс на 625 млн руб. і досяг 4,46 млрд руб.

Відомості про виручку і чистий прибуток за 2024 рік не розкриваються, проте роком раніше вони становили 1,1 млрд руб. і 234 млн руб. відповідно.

"Геоскан" виробляє цивільні авіаційні безпілотники і програмне забезпечення для фотограмметричної обробки даних.

НІР придбав 10% компанії у її засновника Олексія Семенова, який володіє 87,5%. Решту 2,5% контролює гендиректор фірми Олексій Юрецький.

Одразу після цього "Геоскан" збільшила закупівлі в Білорусі підсанкційних електронних плат і напівпровідників.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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