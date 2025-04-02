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АНАЛІТИКА

Швейцарія заморозила ще близько $1,8 млрд активів Росії

 

Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії (SECO) заморозив ще близько $1,8 млрд російських активів, загальна сума тепер становить близько $8,3 млрд.

Про оце повідомляє Tages-Anzeiger з посиланням на дані SECO, пише "Європейська правда".

Як розповіли у SECO, сума російських активів, заморожених у Швейцарії на кінець березня 2025 року становить близько $8,3 млрд, що на $1,8 млрд більше, ніж рік тому.

Як зазначили у швейцарському відомстві, таке збільшення суми пов'язане із розслідуванням відмивання грошей й додатковим замороженням.

Зокрема, інформується, що минулого року Генеральна прокуратура Швейцарії відкрила кримінальне провадження за підозрою у порушенні російських санкцій та відмиванні грошей.

SECO відреагував на це тимчасовим заморожуванням коштів на суму 1,65 млрд швейцарських франків (близько $1,8 млрд).

Водночас кошти на загальну суму 60 млн швейцарських франків (близько $67,9 млн) були розблоковані, оскільки не були дотримані законодавчі вимоги щодо заморожування цих активів.

Також, як зазначається, вилучили із санкційного списку чотири об'єкти нерухомості і один новий об'єкт було додано. Кількість заблокованих об'єктів нерухомості у Швейцарії тепер становить 14 у шести кантонах.

Як повідомляли, ЄС може спрямувати на зброю Україні до 9 млрд євро за рахунок російських активів.

Водночас у ЄС залишаються труднощі з кроком до рішення про конфіскацію росактивів, а не лише використання прибутків від них. Противником рішення залишається Бельгія, на території якої перебуває найбільша частка заморожених російських активів.

Бельгійські посадовці аргументують, що у разі конфіскації активи перестануть генерувати прибутки, з яких вже оплачують підтримку України, та побоюються політико-правових наслідків цього рішення.

Нещодавно ЗМІ писали, що у Сенаті США надіслали Держдепу лист із запитаннями про те, як адміністрація президента Дональда Трампа планує використати наявні фінансові важелі тиску на Росію, зокрема заморожені активи.
 

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