Європарламент зняв імунітет із проросійського депутата

Європейський парламент проголосував у вівторок, 1 квітня, за позбавлення недоторканності депутата з ультраправої групи "Європа суверенних націй" Петра Бистрона (Petr Bystron) - члена правопопулістської німецької партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН).

Голосування було таємним. Тепер голова Європарламенту Роберта Мецола проінформує орган, який запросив зняття імунітету з Бистрона, - міністерство юстиції Німеччини, - а також самого депутата про це рішення. На цьому процедура в Європарламенті буде завершена, а наступні кроки робитиме німецька влада.

Євродепутат позбувся імунітету через фотомонтаж із гітлерівським привітанням, який він опублікував після відсторонення від посади посла України в Німеччині Андрія Мельника. Раніше юридичний комітет Європарламенту провів серію слухань за участю Бистрона, в результаті яких проголосував за позбавлення його імунітету.

Позбавити Бистрона імунітету попросив мін'юст ФРН

Офіційний запит про зняття імунітету з Бистрона від німецької сторони надійшов 27 серпня 2024 року. Його надіслало міністерство юстиції Німеччини на прохання головного прокурора Мюнхена у зв'язку з кримінальним розглядом в окружному суді Мюнхена.

Німеччина попросила Європарламент позбавити Бистрона недоторканності в контексті звинувачень, висунутих проти нього за статтями Кримінального кодексу ФРН про використання символіки неконституційних і терористичних організацій.

Фотомонтаж із гітлерівським привітанням та український посол

У запиті зазначено, що після звільнення українського посла в Німеччині Мельника 12 липня 2022 року Бистрон опублікував у соціальних мережах фотомонтаж, на якому зображені високопоставлені німецькі державні посадовці, зокрема колишня канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) і нинішній канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz), які нібито підносять руку в гітлерівському привітанні, з підписом "Бувай, Мельнику! Німецькі політики махають на прощання".

Оскільки тоді Бистрон був депутатом Бундестагу, запит про скасування імунітету був адресований парламенту Німеччини, який задовольнили 7 вересня 2023 року. Однак розслідування призупинили, коли Бистрон обрався до Європарламенту.

Політичних мотивів у кримінальному переслідуванні Бистрона Європарламент не знайшов

Юридичний комітет Європарламенту не виявив доказів політичного переслідування і вирішив, що оскільки Бистрон не був євродепутатом на момент скоєння ймовірного злочину, а запит на скасування недоторканності не пов'язаний ні з його думкою, ні з голосуванням при виконанні своїх обов'язків європарламентаря, імунітет з нього слід зняти.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Бистрон був залучений до діяльності прокремлівської медіаплатформи Voice of Europe. За інформацією видання Die Zeit, яке провело журналістське розслідування спільно з німецьким телеканалом ARD, ЗМІ Чехії, Польщі, Бельгії та Франції, Бистрон, його однопартієць Максиміліан Кра (Maximilian Krah) і низка інших депутатів входили до кола ймовірних одержувачів матеріальної винагороди за підтримку роботи порталу Voice of Europe, що могла становити до двох мільйонів євро.