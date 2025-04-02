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Більшість французів вважають вирок Ле Пен нормальним судовим рішенням
15:56 01.04.2025 |
Більшість французів вважають судовий вирок ультраправій політичній лідерці Марін Ле Пен, який позбавив її можливості балотуватися у президенти Франції у 2027 році, нормальним судовим рішенням з огляду на висунуті звинувачення.
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані опитування Elabe для BFMTV .
Більш ніж кожен другий француз - 57% - назвав це «нормальним судовим рішенням», однак 42% опитаних вважають, що на вирок усе ж вплинуло бажання не допустити її до наступних президентських виборів у 2027 році.
Така ж кількість - 42% - заявили, що задоволені цим вердиктом, порівняно з 29% незадоволених, 29% байдужі до того, що сталося.
Також більшість французів вважають нинішнього президента «Національного об'єднання» Жордана Барделлу наступником Марін Ле Пен у політичній боротьбі. Однак вони не погоджуються з його заявою про те, що вирок Ле Пен є стратою французької демократії. 59% опитаних висловились проти цього твердження.
Вибірка дослідження Elabe, проведеного одразу після оголошення рішення суду 31 березня, склала 1 008 осіб, вона є репрезентативною для жителів материкової Франції.
Після визнання винною у справі парламентських помічників, лідерка парламентської фракції «Національного об'єднання» заявила, що вважає рішення суддів політичним та "доленосним для демократії", оскільки мільйони французів втратили право обрати кандидатку, яку соціологічні опитування називають фавориткою президентських перегонів.
Як повідомляв Укрінформ, Паризький кримінальний суд засудив колишню президентку "Національного об'єднання" Марін Ле Пен до чотирьох років ув'язнення, в тому числі двох років позбавлення волі, а також на п'ять років позбавив права займатися політичною діяльністю, що ставить під загрозу її участь у президентських виборах 2027 року.
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