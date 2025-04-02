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АНАЛІТИКА

Китай просить банки збільшити кредитну підтримку технологічних компаній

 


Китай заохочуватиме банки збільшувати видачу кредитних позик і середньо- та довгострокових позик технологічним підприємствам.

Про це повідомляє Reuters.

Банки можуть продовжити термін кредитів на поповнення оборотного капіталу для таких підприємств до максимального періоду в 5 років, повідомив регулятор.

Китай активізує зусилля зі стимулювання розвитку технологій на тлі занепокоєння щодо уповільнення зростання і зростання геополітичної напруженості у відносинах зі Сполученими Штатами.

Фінансові установи повинні однаково ставитися до іноземних та вітчизняних технологічних компаній, а також до всіх типів суб'єктів ринку незалежно від форми власності, заявив регулятор.

Він також зазначив, що буде підтримувати комерційні банки, які мають на це право, у створенні компаній з інвестування у фінансові активи для здійснення інвестицій в акціонерний капітал технологічних компаній у регіонах з потужною економікою та високим попитом на дослідження та розробки.

Банки, страхові компанії та компанії з управління активами заохочуються до збільшення інвестицій у науково-технічні інноваційні облігації.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай
 

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