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Китай просить банки збільшити кредитну підтримку технологічних компаній
14:19 01.04.2025 |
Китай заохочуватиме банки збільшувати видачу кредитних позик і середньо- та довгострокових позик технологічним підприємствам.
Про це повідомляє Reuters.
Банки можуть продовжити термін кредитів на поповнення оборотного капіталу для таких підприємств до максимального періоду в 5 років, повідомив регулятор.
Китай активізує зусилля зі стимулювання розвитку технологій на тлі занепокоєння щодо уповільнення зростання і зростання геополітичної напруженості у відносинах зі Сполученими Штатами.
Фінансові установи повинні однаково ставитися до іноземних та вітчизняних технологічних компаній, а також до всіх типів суб'єктів ринку незалежно від форми власності, заявив регулятор.
Він також зазначив, що буде підтримувати комерційні банки, які мають на це право, у створенні компаній з інвестування у фінансові активи для здійснення інвестицій в акціонерний капітал технологічних компаній у регіонах з потужною економікою та високим попитом на дослідження та розробки.
Банки, страхові компанії та компанії з управління активами заохочуються до збільшення інвестицій у науково-технічні інноваційні облігації.
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