Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ван Ї заявив про «вічну дружбу» між Китаєм і Росією

 

Міністр закордонних справ КНР Ван Ї під час візиту до Москви заявив, що Китай і Росія є друзями навіки, стратегічна співпраця між якими буде підійматись на все вищі рівні.

Про це повідомляє МЗС КНР, передає Укрінформ.

«Китай і Росія продовжують поглиблювати стратегічне партнерство. Це цілком відповідає логіці історичного розвитку, сприяє гармонійному співіснуванню двох країн та демократизації міжнародних відносин», - сказав Ван.

За його словами, однією з ключових характеристик нинішніх китайсько-російських відносин є їх дружній характер, який, на думку топдипломата, ніколи не зміниться.

«Принцип «друзі навіки, ніколи не вороги»... служить надійною правовою основою для просування стратегічної співпраці на більш високий рівень», - сказав міністр.

Він повторив тезу про те, що відносини Китаю і Росії не становлять загрози для будь-якої країни світу і не повинні зазнавати втручання чи впливу будь-якої третьої сторони.

За понад три роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну Китай став найбільшим торговим партнером Москви, який, серед іншого, постачає країні-агресорці великі обсяги мікроелектроніки та речовин, критично необхідних російському ВПК для виробництва зброї і боєприпасів і продовження війни в Україні.

Пекін заперечує звинувачення на його адресу в підтримці російської війни і називає масштабні постачання Москві продукції подвійного призначення звичайною торгівлею між двома країнами, відмовляючись визнавати, що продукція китайських компаній використовується росіянами для створення зброї і вбивства українців.
Ключові теги: Росія, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3730
  0,0498
 0,12
EUR
 1
 44,6084
  0,2194
 0,49

Курс обміну валют на вчора, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0038  0,10 0,23 41,6385  0,10 0,25
EUR 44,4519  0,09 0,21 45,1873  0,11 0,25

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4100  0,07 0,17 41,4400  0,06 0,14
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес