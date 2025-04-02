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Ван Ї заявив про «вічну дружбу» між Китаєм і Росією
13:55 01.04.2025 |
Міністр закордонних справ КНР Ван Ї під час візиту до Москви заявив, що Китай і Росія є друзями навіки, стратегічна співпраця між якими буде підійматись на все вищі рівні.
Про це повідомляє МЗС КНР, передає Укрінформ.
«Китай і Росія продовжують поглиблювати стратегічне партнерство. Це цілком відповідає логіці історичного розвитку, сприяє гармонійному співіснуванню двох країн та демократизації міжнародних відносин», - сказав Ван.
За його словами, однією з ключових характеристик нинішніх китайсько-російських відносин є їх дружній характер, який, на думку топдипломата, ніколи не зміниться.
«Принцип «друзі навіки, ніколи не вороги»... служить надійною правовою основою для просування стратегічної співпраці на більш високий рівень», - сказав міністр.
Він повторив тезу про те, що відносини Китаю і Росії не становлять загрози для будь-якої країни світу і не повинні зазнавати втручання чи впливу будь-якої третьої сторони.
За понад три роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну Китай став найбільшим торговим партнером Москви, який, серед іншого, постачає країні-агресорці великі обсяги мікроелектроніки та речовин, критично необхідних російському ВПК для виробництва зброї і боєприпасів і продовження війни в Україні.
Пекін заперечує звинувачення на його адресу в підтримці російської війни і називає масштабні постачання Москві продукції подвійного призначення звичайною торгівлею між двома країнами, відмовляючись визнавати, що продукція китайських компаній використовується росіянами для створення зброї і вбивства українців.
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