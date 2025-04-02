Китай назвав військові навчання навколо Тайваню покаранням за прагнення незалежності острова

Масштабні військові навчання Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) навколо острова Тайвань є рішучим покаранням чинної тайванської адміністрації на чолі з Лай Чінте, яка продовжує реалізовувати курс на проголошення незалежності Тайваню.

Про це йдеться у письмовій заяві речниці управління Держради (уряду) КНР у справах Тайваню Чжу Фенлянь, передає Укрінформ.

«Спільні навчання військ Східного оперативного командування НВАК навколо острова Тайвань є суворим попередженням «сепаратистським силам», які намагаються підірвати мир у Тайванській протоці, та необхідним кроком для захисту національного суверенітету і територіальної цілісності Китаю», - сказала Чжу.

За її словами, проголошення незалежності Тайваню означає війну, а прагнення чинної влади острова її досягти підштовхує народ Тайваню до небезпечної ситуації, проте рішучість материкової частини країни завершити «возз'єднання» з островом залишається незмінною.

«Китай не дозволить жодній людині чи будь-якій силі відколоти Тайвань від Китаю і не залишить жодного простору для будь-яких форм «сепаратистської» діяльності, спрямованої на досягнення незалежності острова», - заявила речниця відомства.

Окремо вона піддала критиці діяльність лідера Тайваню Лая Чінте, який, за її словами, вперто дотримується сепаратистської позиції незалежності Тайваню, називає материковий Китай «іноземною ворожою силою» та реалізовує програму посилення оборони острова від «необґрунтованих загроз» з боку КНР.

«Дії Лая Чінте повною мірою підтверджують його роль як порушника миру між двома берегами Тайванської протоки і творця криз у районі протоки, який чинить опір миру, обмінам, демократії та людяності», - додала Чжу.

Пекін, за її словами, не терпітиме подібних «провокацій» і не потуратиме їм, а буде рішуче протистояти таким діям і жорстко за них карати.

При цьому чиновниця підкреслила, що контрзаходи материка спрямовані виключно проти тих осіб у тайванському керівництві, які, на думку Пекіна, здійснюють сепаратистську діяльність для досягнення незалежності Тайваню, а не проти численних тайванських співвітчизників.

«Ми сподіваємося, що тайванські співвітчизники стануть на правильний бік історії, чітко відрізнятимуть правду від неправди і зможуть пліч-о-пліч із співвітчизниками з материкової частини Китаю рішуче протистояти «сепаратистській» діяльності та втручанню зовнішніх сил», - зазначила Чжу.

Тайвань ніколи не входив до складу КНР та від самого її проголошення у 1949 році управляється власною адміністрацією. Проте комуністична влада Китаю вважає острів своєю провінцією, для «возз'єднання» якої з материком погрожує застосувати військову силу. Щоденна демонстрація Китаєм своїх військ та їх тренування в операціях проти Тайваню є одним із елементів тиску КНР на тайванців із метою змусити їх погодитись на встановлення Пекіном контролю над самокерованим островом.