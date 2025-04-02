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АНАЛІТИКА

Безробіття в єврозоні в лютому несподівано впало до 6,1% - історичного мінімуму

 

Безробіття в єврозоні в лютому опустилося до 6,1% порівняно з 6,2% місяцем раніше, повідомило статистичне управління Європейського союзу.

Це мінімум за час ведення розрахунків.

Аналітики в середньому очікували збереження безробіття на січневому рівні, за даними Trading Economics.

Для порівняння: у лютому 2024 року безробіття становило 6,5%.

Кількість безробітних у регіоні позаминулого місяця скоротилася на 70 тис. порівняно із січнем - до 10,58 млн осіб.

Тим часом частка непрацюючих серед молоді (населення до 25 років) піднялася до 14,2% з 14,1% у січні.

Найнижчий рівень безробіття серед найбільших держав єврозони було зафіксовано в Німеччині (3,5%), найвищий - в Іспанії (10,4%).

Загалом у Європейському союзі безробіття в лютому становило 5,7% проти 5,8% місяцем раніше. У лютому 2024 року воно перебувало на рівні 6,1%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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