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Безробіття в єврозоні в лютому несподівано впало до 6,1% - історичного мінімуму
13:01 01.04.2025 |
Безробіття в єврозоні в лютому опустилося до 6,1% порівняно з 6,2% місяцем раніше, повідомило статистичне управління Європейського союзу.
Це мінімум за час ведення розрахунків.
Аналітики в середньому очікували збереження безробіття на січневому рівні, за даними Trading Economics.
Для порівняння: у лютому 2024 року безробіття становило 6,5%.
Кількість безробітних у регіоні позаминулого місяця скоротилася на 70 тис. порівняно із січнем - до 10,58 млн осіб.
Тим часом частка непрацюючих серед молоді (населення до 25 років) піднялася до 14,2% з 14,1% у січні.
Найнижчий рівень безробіття серед найбільших держав єврозони було зафіксовано в Німеччині (3,5%), найвищий - в Іспанії (10,4%).
Загалом у Європейському союзі безробіття в лютому становило 5,7% проти 5,8% місяцем раніше. У лютому 2024 року воно перебувало на рівні 6,1%.
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