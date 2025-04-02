Інфляція в єврозоні в березні несподівано сповільнилася до 2,2% - мінімуму з листопада 2024 р.

Споживчі ціни в єврозоні в березні збільшилися на 2,2% у річному вираженні - мінімальними темпами з листопада 2024 року, зазначається в повідомленні статистичного управління Європейського союзу, що представило попередні дані.

Таким чином, інфляція сповільнилася порівняно з лютим, коли вона становила 2,3%.

Аналітики в середньому очікували збереження інфляції в березні на рівні 2,3%, за даними Trading Economics.

Зростання цін на послуги минулого місяця сповільнилося до 3,4% з лютневих 3,7%, на продукти харчування, алкоголь і тютюн - прискорилося до 2,9% з 2,7%. Промислові товари в березні подорожчали на 0,6%, як і місяцем раніше, вартість енергоносіїв знизилася на 0,7% після збільшення на 0,2% у лютому.

Темпи зростання споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у березні сповільнилися до мінімальних із січня 2022 року 2,4% у річному вираженні з 2,6% місяцем раніше. Експерти в середньому прогнозували цей показник на рівні 2,5%.

Споживчі ціни в єврозоні в березні збільшилися на 0,6% відносно попереднього місяця після підвищення на 0,4% у лютому.