«Ми не бачимо рецесії на горизонті»: МВФ оцінив вплив тарифів Трампа на економіку світу

Прагнення президента США Дональда Трампа запровадити масштабні тарифи створює велику невизначеність, але навряд чи викличе короткострокову рецесію. Про це заявила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва в інтерв'ю Reuters.

Георгієва зазначила, що МВФ, ймовірно, трохи знизить економічний прогноз у наступному оновленому звіті World Economic Outlook, але застерегла від надмірного занепокоєння.

"Ми не бачимо рецесії на горизонті", - заявила Георгієва, і додала: "Те, що ми бачимо у високочастотних індикаторах, дійсно свідчить про те, що довіра споживачів, довіра інвесторів дещо слабшає, і ми знаємо, що це потім впливає на перспективи зростання".

Водночас за її словами, МВФ наразі не бачить "драматичного впливу" від тарифів, запроваджених та анонсованих Трампом.

У січні МВФ підвищив оцінку зростання світової економіки на 2025 рік з 3,2% до 3,3%. Але в оновленому звіті, що буде опублікований у квітні, за очікуваннями Георгієвої, буде відображено невелику "корекцію" оцінки у бік зниження.

Георгієва наголосила, що багато країн вичерпали свій фіскальний і грошовий простір під час COVID і тепер мають високий рівень боргу. Так, будь-яке уповільнення або скасування процесу дезінфляції може уповільнити зниження процентних ставок і ускладнити для них рефінансування боргу.

Розвиток торгівлі може "трохи послабити зростання в США", але його загальний прогноз залишився "в порядку", сказала Георгієва.

Але, за словами Георгієвої, чим довше зберігається невизначеність щодо підходу Трампа до тарифної політики, тим більший ризик для прогнозу.

Водночас світова торгівля продовжує зростати, зазначає директорка-розпорядниця МВФ.