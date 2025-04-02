Фінансові новини
- |
- 02.04.25
- |
- 01:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Ми не бачимо рецесії на горизонті»: МВФ оцінив вплив тарифів Трампа на економіку світу
12:46 01.04.2025 |
Прагнення президента США Дональда Трампа запровадити масштабні тарифи створює велику невизначеність, але навряд чи викличе короткострокову рецесію. Про це заявила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва в інтерв'ю Reuters.
Георгієва зазначила, що МВФ, ймовірно, трохи знизить економічний прогноз у наступному оновленому звіті World Economic Outlook, але застерегла від надмірного занепокоєння.
"Ми не бачимо рецесії на горизонті", - заявила Георгієва, і додала: "Те, що ми бачимо у високочастотних індикаторах, дійсно свідчить про те, що довіра споживачів, довіра інвесторів дещо слабшає, і ми знаємо, що це потім впливає на перспективи зростання".
Водночас за її словами, МВФ наразі не бачить "драматичного впливу" від тарифів, запроваджених та анонсованих Трампом.
У січні МВФ підвищив оцінку зростання світової економіки на 2025 рік з 3,2% до 3,3%. Але в оновленому звіті, що буде опублікований у квітні, за очікуваннями Георгієвої, буде відображено невелику "корекцію" оцінки у бік зниження.
Георгієва наголосила, що багато країн вичерпали свій фіскальний і грошовий простір під час COVID і тепер мають високий рівень боргу. Так, будь-яке уповільнення або скасування процесу дезінфляції може уповільнити зниження процентних ставок і ускладнити для них рефінансування боргу.
Розвиток торгівлі може "трохи послабити зростання в США", але його загальний прогноз залишився "в порядку", сказала Георгієва.
Але, за словами Георгієвої, чим довше зберігається невизначеність щодо підходу Трампа до тарифної політики, тим більший ризик для прогнозу.
Водночас світова торгівля продовжує зростати, зазначає директорка-розпорядниця МВФ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія перерахувала Україні €3,5 мільярда у межах Ukraine Facility
|Індекс очікувань бізнесу вперше майже за рік перевищив нейтральний рівень, – опитування НБУ
|У Держдепі США відреагували на заяву Путіна про «зовнішнє управління» в Україні
|Глави МЗС країн G5+: Не приймемо жодної угоди, яка обмежує українську оборонну промисловість або військову присутність країн-партнерів в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
У РУБРИЦІ
|Ле Пен отримала шанс балотуватись у президенти Франції попри вирок
|Україна та Франція підписали 7 угод на EUR51 млн в сфері медицини
|Білий дім анонсував візит Трампа у Саудівську Аравію
|Фінляндія відмовилася від вугілля у виробництві електроенергії: закрила останню ТЕС
|Британія вимагає реєстрації від кожного, хто працює на Росію
|Зеленський анонсував на 4 квітня переговори щодо іноземного військового контингенту
Бізнес
|Квантовий прорив: вперше згенеровані справжні випадкові числа
|SpaceX просить у Трампа виняток зі сплати імпортних мит
|Neuralink розробляє чип Blindsight, який дозволить сліпим бачити
|TSMC відкрила завод з виробництва 2 нм чипів на Тайвані, попри розширення в США
|Модель ChatGPT GPT-4o генерує зображення з читабельними написами
|Apple та Маск конфліктують через плани розширення супутникових послуг — WSJ
|Дослідники попереджають: до AGI ще далеко, а уявлення людей про ШІ не відповідають реаліям