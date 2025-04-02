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У Японії готуються до мегаземлетрусу, який може вбити майже 300 тисяч людей і завдати $1,8 трлн збитків – ЗМІ
11:54 01.04.2025 |
У Японії готуються до землетрусу, йдеться про сейсмічну активність у Нанкайському жолобі - зоні на дні Тихого океану протяжністю близько 800 км між Філіппінською та Євразійською тектонічними плитами, наразі ймовірність землетрусу магнітудою 8-9 оцінюється у 80%, повідомляє Reuters у вівторок.
"За найгіршим сценарієм, викладеним в оприлюдненому 31 березня урядовому звіті, із зони лиха доведеться евакуювати 1,23 мільйона людей, або 1% від загальної кількості населення країни. До 298 тисяч можуть загинути від цунамі і обвалів будівель, якщо землетрус станеться пізно вночі взимку", - йдеться в повідомлені.
Збитки економіці внаслідок руйнувань та розширення зони затоплень від цунами, можуть сягнути JPY270,3 трлн , або майже половини сукупного ВВП країни.
Як повідомлялось, у 2011 році землетрус магнітудою 9 призвів до загибелі 15 тисяч людей і аварії на Фукусімській АЕС.
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