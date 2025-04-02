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Трамп допустив можливість контактів з КНДР
10:55 01.04.2025 |
Президент США Дональд Трамп не виключив, що "в якийсь момент" може сконтактувати з Північною Кореєю, і підтвердив, що у нього "дуже хороші відносини" з її лідером Кім Чен Ином.
Як повідомляє "Європейська правда", заяву Трампа наводить Bloomberg.
Коментуючи можливість контактів з КНДР, Трамп сказав, що "спілкування є - я думаю, це дуже важливо".
"Це велика ядерна нація, і він (Кім Чен Ин - Ред.) дуже розумна людина", - зазначив американський президент.
Він також додав, що в нього "хороші стосунки" з Кім Чен Ином.
Відповідаючи на запитання про контакти з Північною Кореєю, він сказав, що "можливо, зробить щось у якийсь момент".
Нагадаємо, після своєї інавгурації Трамп казав, що планує відновити співпрацю з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.
Під час першого президентського терміну Дональд Трамп провів три зустрічі з Кім Чен Ином: у Сінгапурі, Ханої та на корейському кордоні - тоді вперше чинний президент США ступив на територію КНДР.
Їхня дипломатія не дала конкретних результатів, хоча Трамп схвально відгукувався про переговори та говорив, що ядерної загрози з боку КНДР "більше не існує".
Нині Пхеньян, як відомо, активно постачає Росії зброю та надає військових для участі в бойових діях проти України.
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