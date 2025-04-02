Казахстан знову посилив правила видачі банківських карток росіянам

Влада Казахстану вирішила запровадити додаткові умови для видачі банківських карток іноземним громадянам. Так, банки повинні посилити контроль щодо "високоризикових клієнтів-нерезидентів" Казахстану, "зокрема, щодо заборони на встановлення ділових відносин, випуск і перевипуск карток дистанційним способом або через представника".

Про це свідчить відповідний урядовий законопроєкт, передає The Moscow Times.

Також банки зобов'яжуть проводити двофакторну ідентифікацію клієнта із застосуванням біометрії з фото паспорта та перевіряти законність його перебування на території країни.

Крім того, під час роботи з нерезидентами казахстанським банкам заборонять оформлювати більше однієї картки на клієнта.

У перші три місяці з моменту випуску та перевипуску картки кредитні організації мають здійснювати посилений моніторинг вхідних та вихідних транзакцій.

Загалом поправки до законодавства спрямовані на те, щоб припинити чи хоча б мінімізувати дропперство та протиправні дії, з-поміж іншого незаконний обіг наркотиків, діяльність фінансових пірамід та онлайн-казино.

На початку року в Казахстані вже посилили видачу банківських карток нерезидентам. Термін їхньої дії скоротили до 12 місяців. Однак це правило не стосувалося карт, випущених для підприємців, дипломатичних працівників та інвесторів.

Також Агентство з регулювання та розвитку фінансового ринку Казахстану запровадило обмеження на кількість карток, які можуть оформити нерезиденти, а банки зобов'язали запровадити системи автоматичного виявлення підозрілих операцій, пов'язаних із легалізацією злочинних доходів та фінансуванням тероризму.

Водночас Казахстан перестав оформлювати індивідуальні ідентифікаційні номери для іноземних громадян через свої дипломатичні представництва, які необхідні для відкриття банківських рахунків та випуску карток у казахстанських банках. Отримання цього номера стало можливим лише за умови особистого звернення до центрів обслуговування населення на території Казахстану.

Після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України Казахстан став одним із головних напрямків для релокації росіян і так званого карткового туризму, викликаного виходом із РФ Visa і Mastercard.

Тоді банки Казахстану банки фіксували ажіотажний попит, і лише за червень-липень 2022 року випустили 50,7% карток від загального річного обсягу емісії пластику. З їхньою допомогою росіяни могли вільно розплачуватись за кордоном, наприклад, у Європейському Союзі, де російські картки перестали працювати.

Інтерес росіян до "карткового туризму" посилився на тлі проблем із використанням карток UnionPay через санкції проти "Газпромбанку" та труднощі з обміном старих доларів за кордоном.

Як повідомлялося, в січні цього року чотири банки Казахстану призупинили випуск платіжних карток для нерезидентів, у тому числі для громадян Росії. Зокрема, йдеться про Halyk Bank, "Євразійський банк", "Нурбанк" і казахстанську "дочку" російського ВТБ.

Перед тим стало відомо, що аналогічні заходи вжили Home Credit Bank (дочірня структура чеської групи PPF) та Kaspi Bank.