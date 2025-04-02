Китай розпочав військові навчання довкола Тайваню

Китай оголосив про проведення масштабних обʼєднаних навчань своїх ракетних, сухопутних та військово-морських сил поблизу Тайваню.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Reuters із посиланням на заяву Східного операційного командування Китаю.

"Основна увага цих навчань зосереджена на проведенні бойових патрулів у морі та в повітрі, захопленні всебічного контролю, завданні ударів по морських і наземних цілях, а також блокуванні ключових районів та маршрутів", - заявили у командуванні.

Китайські військові наголосили, що мета цих навчань - "бути суворим попередженням та потужним стримувальним фактором проти незалежності Тайваню".

Зазначається, що одразу після оголошення про початок навчань у Китаї були опубліковані кілька пропагандистських відео, на яких президента Тайваню зображують у вигляді жука-шкідника, якого китайськими паличками утримують над охопленим вогнем Тайванем.

Водночас у міноборони Тайваню заявили, що активували свої наземні ракетні системи й розгорнули бойові судна та літак у відповідь на наближення до острова авіаносної групи КНР.