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Індійські НПЗ спішно шукають нових постачальників після погроз Трампа на адресу Росії
09:46 01.04.2025 |
Державні індійські нафтопереробні компанії Bharat Petroleum Corp. і Hindustan Petroleum Corp. терміново шукають додаткові джерела постачання нафти на Близькому Сході, в Північному морі та Середземномор'ї. Це пов'язано з погрозою Дональда Трампа ввести так звані вторинні мита проти покупців російської нафти, якщо Путін відмовиться від перемир'я в Україні, пише Bloomberg.
Заява президента США призвела до зростання ф'ючерсів на нафту, зокрема американський сорт нафти West Texas Intermediate подорожчав на 3,1% у понеділок.
Індійські нафтопереробники шукають неросійські постачання на спотовому ринку, щоб зменшити свою залежність від російської нафти, пише агентство з посиланням на трейдерів.
Індія майже не купувала російську нафту до 2022 року, але після початку повномасштабної російської агресії "підсіла" на неї, ставши другим за величиною імпортером після Китаю.
Індійські НПЗ спішно шукають нових постачальників після погроз Трампа на адресу Росії
Постачання з Росії до Індії становили майже 40% її імпорту в 2024 році, причому основну частину закупівель склала нафта сорту Urals із західних портів.
Завдяки доступу до дешевшої російської нафти Індія зменшила імпорт з Близького Сходу і з Африки.
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