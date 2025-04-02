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АНАЛІТИКА

Пакистан видворить сотні тисяч афганських біженців

 

Сотні тисяч афганських біженців у Пакистані будуть незабаром видворені з країни. У понеділок, 31 березня, спливав офіційний термін ультиматуму залишити країну, який, за повідомленнями ЗМІ, через святкування закінчення місяця посту Рамадан, перенесли на 10 квітня. Раніше уряд Пакистану оголосив, що вишле з країни всіх афганців, котрі не мають офіційного дозволу на проживання. Кожен, хто не залишить країну добровільно до 31 березня, повинен очікувати примусового повернення, застерігали в Ісламабаді.

Під загрозою видворення з Пакистану опиняться і ті афганці, які мають твердий намір шукати притулку в Німеччині. За даними МЗС ФРН, наразі в процесі виїзду з Пакистану перебуває близько 2600 осіб, які мають юридичні зобов'язання з боку Берліна щодо їх прийому.

Пакистан прихистив одну з найчисельніших у світі громад афганських шукачів притулку

У Пакистані проживає одна з найбільших у світі громад афганських шукачів притулку. За оцінками, у цій сусідній з Афганістаном країні перебуває від трьох до чотирьох мільйонів афганців, які втекли туди з батьківщини. За даними міжнародного аналітичного центру Crisis Group, лише у 2021 році близько 400 тисяч афганців знайшли притулок у Пакистані після приходу талібів до влади в Кабулі.

Восени 2023 року уряд Пакистану вже оголошував "План репатріації нелегальних іноземців", який передбачав, що всі громадяни Афганістану без відповідних документів - а це близько 1,7 мільйона осіб - мають покинути країну. За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), відтоді близько 840 тисяч осіб вже виїхали з країни або були депортовані пакистанською владою. Тепер афганці з тимчасовим дозволом на проживання також повинні покинути країну, а за оцінками, це ще 800 тисяч осіб.

Уряд Пакистану виправдовує депортації насамперед напруженою ситуацією з безпекою. Він звинувачує афганський уряд у підтримці пакистанського руху "Талібан", який протягом останніх місяців неодноразово скоював напади в Пакистані. Таліби відкидають ці звинувачення Ісламабада.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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