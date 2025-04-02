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АНАЛІТИКА

У Росії різко зросла заборгованість із виплати зарплат - ЦПД

 

У Росії фіксується різке зростання заборгованості із заробітних плат, за рік кількість відповідних звернень збільшилася на третину.

Про це в Телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України, передає Укрінформ.

«В РФ фіксується різке зростання заборгованості із заробітних плат. За 2024 рік кількість звернень щодо цього питання зросла більш як на третину порівняно з минулим роком, що фіксує російська Федеральна служба з праці та зайнятості. Причиною цього є суттєве подорожчання кредитів і необхідність для підприємств в умовах кризових явищ в економіці одночасно погашати кредити та вчасно виплачувати зарплату працівникам», - заявляє ЦПД.

За його даними, найбільша заборгованість фіксується у будівельній, обробній галузях, видобуванні корисних копалин і сільському господарстві, особливо у державних корпораціях та компаніях з участю держави.

«Аби не допустити «соціального вибуху», пропаганда РФ намагається «заговорювати» цю проблему риторикою про «економічне зростання» та «непрацюючі санкції», але постійні величезні витрати на війну лише посилюють проблеми в економіці РФ та погіршують рівень життя пересічних росіян», - констатують у ЦПД.
Ключові теги: Росія
 

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