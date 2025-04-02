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Трамп заявив, що його перші закордонні візити, ймовірно, будуть до Саудівської Аравії, ОАЕ та Катару
08:51 01.04.2025 |
Президент Дональд Трамп заявив, що його перша закордонна поїздка під час другого терміну, ймовірно, включатиме візити до Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів і Катару.
«Це може бути наступного місяця, можливо, трохи пізніше», - сказав Трамп у понеділок в Овальному кабінеті.
Ці коментарі президента прозвучали після того, як видання Axios повідомило,що офіційні особи Білого дому планують перший візит Трампа до Саудівської Аравії в середині травня.
Перша закордонна поїздка Трампа під час його попереднього перебування на посаді президента США була також до Саудівської Аравії приблизно в той же час.
На початку березня Трамп сказав журналістам в Овальному кабінеті, що він, ймовірно, відвідає Саудівську Аравію «протягом наступних півтора місяця».
«Минулого разу я їздив до Саудівської Аравії. Вони вклали 450 мільярдів доларів. Цього разу я сказав, що буду, якщо ви виставите трильйон доларів американським компаніям. Мається на увазі купівля протягом чотирьох років трильйона доларів. Вони погодилися це зробити. Тож я збираюся туди», - сказав він.
У березні у Саудівській Аравії відбулися переговори між США, Росією та Україною, оскільки Трамп прагне досягти припинення війни.
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