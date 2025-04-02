Трамп заявив, що його перші закордонні візити, ймовірно, будуть до Саудівської Аравії, ОАЕ та Катару

Президент Дональд Трамп заявив, що його перша закордонна поїздка під час другого терміну, ймовірно, включатиме візити до Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів і Катару.

«Це може бути наступного місяця, можливо, трохи пізніше», - сказав Трамп у понеділок в Овальному кабінеті.

Ці коментарі президента прозвучали після того, як видання Axios повідомило,що офіційні особи Білого дому планують перший візит Трампа до Саудівської Аравії в середині травня.

Перша закордонна поїздка Трампа під час його попереднього перебування на посаді президента США була також до Саудівської Аравії приблизно в той же час.

На початку березня Трамп сказав журналістам в Овальному кабінеті, що він, ймовірно, відвідає Саудівську Аравію «протягом наступних півтора місяця».

«Минулого разу я їздив до Саудівської Аравії. Вони вклали 450 мільярдів доларів. Цього разу я сказав, що буду, якщо ви виставите трильйон доларів американським компаніям. Мається на увазі купівля протягом чотирьох років трильйона доларів. Вони погодилися це зробити. Тож я збираюся туди», - сказав він.

У березні у Саудівській Аравії відбулися переговори між США, Росією та Україною, оскільки Трамп прагне досягти припинення війни.