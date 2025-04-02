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Китай, Японія і Південна Корея дадуть відповідь на мита США спільно, - ЗМІ
08:44 01.04.2025 |
Китай, Японія і Південна Корея домовилися спільно відповісти на мита США, які будуть оголошені цього тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN і Reuters.
Коментарі прозвучали після того, як у неділю три азіатські країни вперше за п'ять років провели економічні переговори, пообіцявши підтримувати справедливу торгівлю і зміцнити економічні зв'язки між собою. Це сталося за кілька днів до того, як США збираються оголосити про введення мит для всіх торгових партнерів.
Reuters, посилаючись на одного з користувачів у Weibo, пише, що Японія і Південна Корея прагнуть імпортувати напівпровідникову сировину з Китаю, а Китай зацікавлений у закупівлі мікросхем з Японії та Південної Кореї.
Агентство зазначає, що Пекін, Сеул і Токіо є основними торговельними партнерами США, хоча між ними є розбіжності щодо низки питань, включно з територіальними суперечками і скиданням Японією столичних вод зі зруйнованої АЕС "Фукусіма".
Тим часом CNN нагадало, що в середу Трамп заявив, що представить широкомасштабні тарифи, які відповідають тим, які іноземні держави запроваджують щодо США. Причому він зазначив, що такі союзники, як Південна Корея, не залишаться осторонь.
"Середній тариф Південної Кореї в чотири рази вищий. Подумайте про це: у чотири рази вищий. І ми надаємо так багато допомоги у військовому плані й багатьма іншими способами Південній Кореї, але ось що відбувається", - заявив Трампа на початку березня під час виступу в Конгресі.
Крім цього, він відновив торговельну напруженість із Китаєм, запровадивши 20% мита проти цієї країни на додачу до тих, що були введені ще в перший президентський термін. Однак Китай швидко відреагував, запровадивши 15% мита на імпорт курятини, пшениці, кукурудзи та бавовни зі США.
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