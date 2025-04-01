SpaceX просить у Трампа виняток зі сплати імпортних мит

Компанія SpaceX просить уряд США не стягувати з нею імпортні мита, запроваджені Трампом проти Китаю.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише the Telegraph.

"Компанія Ілона Маска SpaceX хоче уникнути сплати мит на імпортовані з Китаю товари на тлі підготовки Дональда Трампа до ескалації його торговельної війни. Ракетобудівна компанія звернулася до уряду США із запитом на надання їй винятку для ввезення двох одиниць обладнання, яке використовується для виробництва терміналів доступу до широкосмугового інтернету, що надає Starlink", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що SpaceX у своєму запиті вказала на неможливість закупівлі цього обладнання у внутрішніх американських виробників.

Компанія заявила, що має намір вже із наступного року виробляти 100% обладнання на території США, для чого їй і потрібні це китайське обладнання. "На схвалення винятку може знадобитися до 30 днів й він діятиме лише до кінця травня, тобто SpaceX доведеться поспішати, аби увезти обладнання, якщо її запит все ж затвердять", - зауважує the Telegraph.