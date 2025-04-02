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АНАЛІТИКА

Трамп натякнув, що робота Маска в Білому домі добігає кінця

 

Президент США Дональд Трамп сказав у понеділок, що у якийсь момент Департамент урядової ефективності (DOGE) припинить своє існування, оскільки Ілон Маск доступний йому як спеціальний державний службовець лише протягом 130 днів.

Про це, як пише "Європейська правда", Трамп сказав у понеділок у Білому домі, його слова наводить СNN.

Президент США сказав, що у якийсь момент Ілон Маск захоче повернутися в свою компанію.

"Йому потрібно керувати великою компанією, і в якийсь момент він повернеться назад", - сказав Трамп про генерального директора Tesla і SpaceX.

"Я б тримав його стільки, скільки зможу. Він дуже талановитий хлопець, ви знаєте, я люблю дуже розумних людей, і він дуже розумний, і він зробив хорошу роботу", - додав президент США.

Відповідаючи на запитання, чи продовжить роботу DOGE за відсутності Маска, Трамп сказав, що вважає, що керівники його федеральних агентств "багато чому навчилися" у тому, як виконувати відповідну роботу самостійно, і деякі з них захочуть залишити співробітників DOGE.

"Ви знаєте, в певний момент, я думаю, це закінчиться", - сказав Трамп про DOGE. "Настане момент, коли міністри зможуть виконувати цю роботу і робитимуть її, знаєте, як ми кажемо, зі скальпелем, і це те, чого ми хочемо", - наголосив він.

Коментарі Трампа щодо Маска i DOGE прозвучали на тлі зростаючого занепокоєння громадськості з приводу хаосу та потрясінь, спричинених департаментом.

Відколи Маск прийшов до уряду, він, за його власним описом, взявся за бензопилу, щоб скоротити федеральних службовців, у тому числі шляхом ліквідації таких установ, як Агентство США з міжнародного розвитку та Інститут миру США. Однак ці зусилля не користуються популярністю серед американців.

Маск класифікується як тимчасовий державний службовець із 130-денним обмеженням на його службу в Білому домі. Згідно з цим призначенням, його повноваження закінчаться наприкінці травня.

Ключові теги: США
 

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