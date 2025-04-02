Фінансові новини
- |
- 02.04.25
- |
- 01:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ілон Маск відвідав ЦРУ: Axios дізналося деталі візиту
08:36 01.04.2025 |
У понеділок мільярдер і керівник DOGE Ілон Маск відвідав штаб-квартиру ЦРУ для переговорів про ефективність роботи уряду.
Про це розповіла директор зі зв'язків з громадськістю розвідувального агентства Ліз Лайонс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Це був перший візит Маска в ЦРУ з моменту створення DOGE - Департаменту ефективності державного управління, або як його ще називають - департаменту зі скорочення витрат, особою якого є мільярдер.
Джерело розповіло, що на відміну від інших урядових відомств, DOGE не отримає доступу до баз даних або внутрішніх систем ЦРУ, оскільки більша їхня частина є цілком секретною.
У коментарі Axios Лайонс повідомила, що Маск був прийнятий директором ЦРУ Джоном Реткліффом і заступником директора Майклом Елліпсом. На зустрічі також була присутня група кадрових співробітників ЦРУ.
За її словами, під час візиту Маск поінформував Реткліффа та інших посадовців ЦРУ про ключові висновки, зроблені під час роботи DOGE в інших департаментах і агентствах, а також про "способи, якими ці уроки можна було б осмислено застосувати в ЦРУ".
Джерело, знайоме з перебігом зустрічі, поінформувало, що в ЦРУ є внутрішня команда DOGE, яка була сформована після указу президента США Дональда Трампа. До неї входять кадрові співробітники ЦРУ і вона працює вже кілька тижнів.
Axios дізналося, що співробітники ЦРУ не проводили з Маском інструктаж щодо розвідданих. Однак обговорювали з ним, чим Центральне розвідувальне управління США відрізняється від інших урядових агентств.
Зокрема, Реткліфф і його команда обговорювали з Маском, як ЦРУ може адаптувати кроки, зроблені іншими урядовими агентствами, і підвищити ефективність своєї роботи, не підставляючи при цьому під загрозу національну безпеку.
Джерело додало, що ще одним питанням, яке обговорювали на зустрічі, були технології.
"Директор Реткліфф наголосив під час зустрічі на важливості поваги до грошей платників податків і забезпечення того, щоб вони витрачалися розумно і доцільно - на місію ЦРУ із захисту Сполучених Штатів Америки", - розповіла Лайонс.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія перерахувала Україні €3,5 мільярда у межах Ukraine Facility
|Індекс очікувань бізнесу вперше майже за рік перевищив нейтральний рівень, – опитування НБУ
|У Держдепі США відреагували на заяву Путіна про «зовнішнє управління» в Україні
|Глави МЗС країн G5+: Не приймемо жодної угоди, яка обмежує українську оборонну промисловість або військову присутність країн-партнерів в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
У РУБРИЦІ
|Ле Пен отримала шанс балотуватись у президенти Франції попри вирок
|Україна та Франція підписали 7 угод на EUR51 млн в сфері медицини
|Білий дім анонсував візит Трампа у Саудівську Аравію
|Фінляндія відмовилася від вугілля у виробництві електроенергії: закрила останню ТЕС
|Британія вимагає реєстрації від кожного, хто працює на Росію
|Зеленський анонсував на 4 квітня переговори щодо іноземного військового контингенту
Бізнес
|Квантовий прорив: вперше згенеровані справжні випадкові числа
|SpaceX просить у Трампа виняток зі сплати імпортних мит
|Neuralink розробляє чип Blindsight, який дозволить сліпим бачити
|TSMC відкрила завод з виробництва 2 нм чипів на Тайвані, попри розширення в США
|Модель ChatGPT GPT-4o генерує зображення з читабельними написами
|Apple та Маск конфліктують через плани розширення супутникових послуг — WSJ
|Дослідники попереджають: до AGI ще далеко, а уявлення людей про ШІ не відповідають реаліям