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АНАЛІТИКА

Ілон Маск відвідав ЦРУ: Axios дізналося деталі візиту

 

У понеділок мільярдер і керівник DOGE Ілон Маск відвідав штаб-квартиру ЦРУ для переговорів про ефективність роботи уряду.

Про це розповіла директор зі зв'язків з громадськістю розвідувального агентства Ліз Лайонс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Це був перший візит Маска в ЦРУ з моменту створення DOGE - Департаменту ефективності державного управління, або як його ще називають - департаменту зі скорочення витрат, особою якого є мільярдер.

Джерело розповіло, що на відміну від інших урядових відомств, DOGE не отримає доступу до баз даних або внутрішніх систем ЦРУ, оскільки більша їхня частина є цілком секретною.

У коментарі Axios Лайонс повідомила, що Маск був прийнятий директором ЦРУ Джоном Реткліффом і заступником директора Майклом Елліпсом. На зустрічі також була присутня група кадрових співробітників ЦРУ.

За її словами, під час візиту Маск поінформував Реткліффа та інших посадовців ЦРУ про ключові висновки, зроблені під час роботи DOGE в інших департаментах і агентствах, а також про "способи, якими ці уроки можна було б осмислено застосувати в ЦРУ".

Джерело, знайоме з перебігом зустрічі, поінформувало, що в ЦРУ є внутрішня команда DOGE, яка була сформована після указу президента США Дональда Трампа. До неї входять кадрові співробітники ЦРУ і вона працює вже кілька тижнів.

Axios дізналося, що співробітники ЦРУ не проводили з Маском інструктаж щодо розвідданих. Однак обговорювали з ним, чим Центральне розвідувальне управління США відрізняється від інших урядових агентств.

Зокрема, Реткліфф і його команда обговорювали з Маском, як ЦРУ може адаптувати кроки, зроблені іншими урядовими агентствами, і підвищити ефективність своєї роботи, не підставляючи при цьому під загрозу національну безпеку.

Джерело додало, що ще одним питанням, яке обговорювали на зустрічі, були технології.

"Директор Реткліфф наголосив під час зустрічі на важливості поваги до грошей платників податків і забезпечення того, щоб вони витрачалися розумно і доцільно - на місію ЦРУ із захисту Сполучених Штатів Америки", - розповіла Лайонс.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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