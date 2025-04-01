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ЗМІ: Маск збирається в ЦРУ
23:51 31.03.2025 |
Американський мільярдер Ілон Маск у понеділок має відвідати Центральне розвідувальне управління на запрошення його директора Джона Реткліффа.
Як пише "Європейська правда", про це телеканалу CNN повідомили два джерела.
За словами одного зі співрозмовників CNN, директор ЦРУ анонсував візит Маска в п'ятницю на зустрічі з працівниками.
Тоді він сказав, що хоче поговорити з мільярдером про "технології" і "просування місії" управління з їхньою допомогою.
Минулого тижня під час слухань у Сенаті Реткліфф заявляв, що представники департаменту ефективності державного апарату (DOGE), повʼязаного з Маском, не відвідували ЦРУ, а його вплив на управління "нульовий".
Ілон Маск, який очолює зусилля президента Дональда Трампа зі скорочення і реформування федерального уряду через DOGE, цього місяця відвідав Пентагон.
Він також відкрито пригрозив співробітникам Пентагону, які могли допустити витік інформації про те, що технологічний мільярдер мав отримати брифінг про потенційну війну США з Китаєм.
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