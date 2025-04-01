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АНАЛІТИКА

Трамп обвалив ціни на уран: погрози ввести мита налякали покупців

 

Ринок урану в Північній Америці майже зупинився. Американські ядерні компанії, налякані погрозами президента Дональда Трампа запровадити мита, уповільнюють закупівлі та відкладають нові контракти на постачання ядерного палива, пише Bloomberg.

За останніми даними цінової агенції TradeTech, закупівлі ядерного палива американськими комунальними службами скоротилися вдвічі з наближенням запровадження Трампом 10%-го мита на канадський експорт енергоносіїв.

Оператори реакторів, які зазвичай покладаються на термінові контракти, теж призупинили укладання нових договорів, щоб оцінити, як мито впливатиме на постачання.

Трамп обвалив ціни на уран: погрози ввести мита налякали покупців

 

Поки інвестори насторожені, біржовий фонд, до якого належать видобувачів урану, цього року зменшився на 16%, що більш ніж удвічі перевищує падіння індексу S&P 500.

Другий у світі виробник урану Cameco Corp. впав на 21%, а ф'ючерси на уран - приблизно на 40% від піка 2024 року.

Канада - найбільший постачальник ядерного палива до Сполучених Штатів, що закриває близько чверті потреб американського попиту.

У короткостроковій перспективі небезпека нестачі палива на реакторах США невелика. Враховуючи довгостроковий характер контрактів на постачання урану, атомні станції забезпечені ураном цього року та на більшу частину 2026-го, заявив фінансовий директор Cameco Грант Айзек на галузевій конференції у Флориді в лютому.

Проте деякі з постачальників ядерної енергії намагалися забезпечити собі доступ до урану, щоб уникнути стрибків цін. Так, Entergy почала прискорювати постачання канадського урану кілька тижнів тому після того, як Трамп оголосив про відстрочення запровадження тарифу.

США є найбільшим у світі покупцем урану, маючи 94 ядерні реактори, які забезпечують енергією десятки мільйонів будівель та споруд. Американські компанії-оператори АЕС купують 95% ядерного палива за кордоном.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

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