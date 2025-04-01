Німеччина не планує купувати газ у Росії та використовувати Nord Stream

Німеччина не планує відмовлятися від антиросійських санкцій, зокрема не буде повертатися до практики прямих закупівель газу з РФ.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, це підтвердили на брифінгу у понеділок речники відповідних німецьких структур.

«Ми вважаємо санкції, запроваджені проти Росії через її війну проти України, виправданими, доречними та дієвими. Ми підтримуємо та підтримуватимемо й надалі ці санкції, введені на рівні ЄС», - заявила заступниця речника федерального уряду Крістіане Гоффманн.

Речниця МЗС Катрін Дешауер своє чергою підкреслила: «Без миру не буде змін у європейських санкціях». Вона додала, що в руках самої Росії зробити так, аби санкції були зняті, припинивши війну проти сусідньої держави.

Представниця Мінекономіки Аніка Айнгорн прокоментувала чутки про повернення до практики закупівлі природного газу. За її словами, Німеччина доклала величезних зусиль для того, щоб у дуже стислі строки позбавитися залежності від Росії в енергетичному секторі й наразі не має намірів знову потрапити в неї, адже енергетична свобода є «великою цінністю».

Відповідаючи на запитання про можливість знову почати імпортувати природний газ по одній з 4 гілок трубопроводу Nord Stream (яка залишилися неушкодженою після підриву 3 інших восени 2022 року - ред.), Айнгорн заявила, що «таких планів немає». На прохання прокоментувати ставлення Берліна до повідомлення про перемовини, які, мовляв, ведуть США та Росія щодо газогону, вона запевнила, що «німецький уряд жодним чином не залучений до таких переговорів і не має з цим нічого спільного».

Представниця Мінекономіки також запевнила, що німецький уряд не закуповує зріджений газ у Росії, але не стала виключати, що в об'ємах газу, який закуповують комерційні компанії, можуть міститися «молекули» російського LNG.

Як повідомлялося, речниця Європейської комісії Анна-Кайса Ітконен заявила раніше, що «Північний потік - 2» ніколи не постачав газ до ЄС, тож і зараз Єврокомісія жодним чином не залучена до політичних дискусій навколо його подальшої долі, але стежитиме за тим, щоб за будь-якого розвитку цей проєкт не порушував чинне законодавство ЄС у газовій сфері.

МЗС України закликало певних представників Німеччини та інших країн, які виступають за відновлення газопроводу «Північний потік», не наражати своїх співвітчизників і загалом Європу на небезпеку, пов'язану з цим російським геополітичним проєктом.