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Більше половини американців стурбовані діями Трампа
22:59 31.03.2025 |
Понад 70% американців стежать за новинами про дії адміністрації Дональда Трампа, причому дві третини з них роблять це через те, що занепокоєні розвитком ситуації.
Про це свідчать дані соцопитування Pew Research Center, передає Укрінформ.
«У той час, як президент та його союзники намагаються змінити федеральний уряд та зовнішню політику США, близько семи з десяти дорослих американців (71%) кажуть, що уважно стежать за новинами про дії та ініціативи адміністрації Трампа», - зазначається у дослідженні.
Респондентам було запропоновано п'ять варіантів відповідей на запитання про те, чому ці новини привертають їхню увагу.
Приблизно дві третини (66%) опитаних основною причиною назвали «стурбованість» діями адміністрації. Близько 62% вказали, що вважають це важливим для свого життя. Трохи більше 40% зазначили, що цього важко уникнути.
Водночас 36% опитаних вказали, що їм подобається те, що робить адміністрація, а 25% назвали це «розважливим або цікавим».
Згідно з результатами соцопитування, більше діями команди Трампа стурбовані демократи (88%), але занепокоєння також висловили майже половина республіканців (45%).
Решта респондентів, які на самому початку відповіли, що не цікавляться новинами про адміністрацію, серед причин вказали, що «втомилися від цього» або взагалі не стежать за політикою.
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