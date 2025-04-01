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АНАЛІТИКА

Фіцо: фон дер Ляєн пів години лаяла мене, що я повний ідіот

 


Словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо поскаржився на останню телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, яка стосувалася майбутніх тарифів США проти ЄС.

Його слова на пресконференції 31 березня цитує телеканал TA3, повідомляє "Європейська правда".

За словами Фіцо, під час розмови "Урсула мене страшенно лаяла".

"Мовляв, Роберте, що ти наробив, навіщо ти пішов на такі переговори з цим Трампом. Вона пів години лаяла мене, що я повний ідіот", - розповів він журналістам.

Водночас премʼєр Словаччини пообіцяв фон дер Ляєн, що буде активним у вирішенні проблеми тарифів - які, як очікується, вдарять насамперед по автомобільному виробництву країни.

"Незабаром відбудеться зустріч із виробниками, ми дуже уважно вислухаємо, які заходи вони запропонують, і знову професійно запропонуємо їх Європейській комісії, щоб Європейський Союз вів переговори і реагував разом", - додав Фіцо

Роберт Фіцо неодноразово тиражував проросійські тези та йшов на відкриту конфронтацію з Україною в питанні транзиту російського газу.

Нещодавно прем'єр-міністр Словаччини пригрозив заблокувати подальші європейські санкції проти Росії, якщо ті, за його словами, загрожуватимуть мирному врегулюванню війни в Україні.
 

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