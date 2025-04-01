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АНАЛІТИКА

Вартість боргів у єврозоні зростає через витрати Німеччини – FT

 

Різке зростання витрат Німеччини на оборону спричиняє зростання вартості державних запозичень в єврозоні, що, своєю чергою, посилює борговий тиск на інші країни блоку.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що це може ускладнити проведення власних кампаній запозичень для держав з високим рівнем боргу.

Дохідність десятирічних німецьких облігацій зросла до майже 3%, вперше з моменту глобального розпродажу облігацій у 2023 році. Це також позначилось на зростанні вартості запозичень інших країн, оскільки німецький борг виступає як основний орієнтир для ринку.

Водночас зростання дохідності французьких та італійських облігацій вказує на вплив збільшення витрат Німеччини.

Моделювання, проведене Point72, показало, що без змін в інших витратах або підвищення податків, відношення боргу Італії до ВВП може зрости до 153% до 2030 року, а Франції - до 122%. Попри це, спреди на ринку поки що залишаються стабільними, що свідчить про відсутність значного занепокоєння інвесторів.

Ці процеси можуть призвести до більшої різниці в вартості запозичень різних країн єврозони, оскільки фінанси країн з високим рівнем боргу стануть під пильною увагою ринків.

За матеріалами: Економічна правда
 

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