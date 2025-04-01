Сім'я Трампа збільшила криптовалютні інвестиції завдяки новому підприємству з видобутку Bitcoin

Сім'я Трампа збільшила інвестиції в криптовалюту: Ерік Трамп і Дональд Трамп-молодший, сини президента США Дональда Трампа, отримали 20% акцій у новоствореному майнінговому підприємстві під назвою American Bitcoin, повідомляє The Wall Street Journal.

Угода об'єднує компанію братів Трампів, American Data Centers, з майнінговою фірмою, мажоритарним власником якої є криптоінфраструктурна компанія Hut 8. Разом компанії мають на меті побудувати те, що вони називають найбільшим у світі підприємством з видобутку Bitcoin - у комплекті з власним резервом цифрових активів.

За останні місяці сім'я Трампа вже встигла запустити децентралізовану фінансову платформу (World Liberty Financial), оголосила про плани щодо випуску стейблкоїнів, забезпечених доларом США, представила мем-токени, пов'язані з Дональдом і Меланією Трамп, а сам Трамп заявив про свій намір зробити США світовим лідером у сфері цифрових активів.

В рамках угоди Hut 8 передасть American Bitcoin приблизно 61 000 установок для майнінгу Bitcoin в обмін на 80% власності в новій компанії. Грошові кошти не обмінювалися. Ерік Трамп обійматиме посаду директора зі стратегії компанії American Bitcoin, яка, як очікується, згодом проведе розміщення акцій та стане публічною. Компанія буде працювати незалежно від Trump Organization, хоча Ерік Трамп заявив, що в майбутньому можлива співпраця з World Liberty Financial.

Попри схожість з нещодавно оголошеним президентом Трампом стратегічним криптовалютним резервом США, керівництво American Bitcoin підкреслило, що власний Bitcoin-резерв компанії є окремою ініціативою.

Генеральний директор Hut 8 Ашер Генот заявив, що об'єднана компанія буде використовувати доступ до дешевої енергії та ефективної інфраструктури центрів обробки даних, щоб залишатися конкурентоспроможною на переповненому і все дорожчому ринку видобутку Bitcoin. Фірма, що базується в Майамі, володіє 11 дата-центрами, в яких буде розміщено обладнання для майнінгу Bitcoin від American Bitcoin.

"Попереду ще понад 100 років видобутку Bitcoin", - зазначає Генот. "Бути найдешевшим майнером Bitcoin - це те, як ви зможете вистояти в умовах нестабільності й мати можливість масштабуватися".

Майк Хо, директор зі стратегії Hut 8, стане виконавчим головою American Bitcoin, а колишній комерційний директор Hut 8 Метт Прусак обійме посаду генерального директора. До ради директорів увійдуть Хо, Генот і відомі венчурні інвестори Джастін Матін (співзасновник Tinder) і Майкл Броухім (співзасновник FabFitFun).