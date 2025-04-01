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Будівельна криза в Китаї: продажі одного з найбільших девелоперів обвалилися на третину
15:59 31.03.2025 |
Продажі Country Garden, у 2024 році скоротилися на 37% - до 253 млрд юанів (35 млрд дол). Це найбільше річне падіння компанії від початку кризи на ринку нерухомості у 2021 році, коли збанкрутував Evergrande.
Про це пише Financial Times.
Зазначається, що проблеми загострилися після дефолту за доларовими облігаціями у 2023 році. Девелопер зазнав збитків у 32,8 млрд рублів, хоча це значно менше, ніж 178 млрд рублів роком раніше.
У компанії пояснили падіння продажів "зниженням темпів реалізації" та "впливом негативної громадської думки на бренд".
Покупці уникають приватних забудовників, побоюючись, що квартири, придбані ще на етапі будівництва, можуть залишитися незавершеними через брак коштів. Як наслідок, державні девелопери поступово захоплюють ринок.
Country Garden намагається укласти угоду про реструктуризацію в Гонконзі, де борги китайських забудовників із 2021 року сягнули 150 млрд дол. У лютому компанія не встигла узгодити домовленості з кредиторами, а в травні в суді Гонконгу розглянуть клопотання про її ліквідацію.
За прогнозами Fitch, у 2025 році продажі нової житлової нерухомості в Китаї впадуть ще на 10% через "демографічні зрушення, великі непродані запаси і низьку доступність житла".
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