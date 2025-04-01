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АНАЛІТИКА

У Росії рекордно впали продажі смартфонів

 

У Росії за перші три місяці 2025 року продажі смартфонів впали більш ніж на 20%.

Про це повідомили російському пропагандистському виданню "Известия" учасники ринку, пише The Moscow Times.

За словами співрозмовника, близького до однієї з федеральних роздрібних мереж, реалізація в штуках скоротилася на 26% і на 25% у грошах - до 5,5 млн пристроїв на суму 139 млрд руб.

Джерело в іншій роздрібній мережі зазначило, що цифри трохи менші. За попередніми даними, у січні-березні продажі смартфонів на російському ринку знизилися на 19% у грошовому та на 21% у кількісному вираженні.

"Загалом росіяни купили 5,9 млн пристроїв на загальну суму 150,1 млрд рублів порівняно з 7,5 млн пристроїв і 186,2 млрд рублів роком раніше", - зазначив співрозмовник видання.

На маркетплейсах попит на смартфони також падає. Виконавчий директор компанії diHouse Андрій Тарасов повідомив про зниження продажів на 15% рік до року, а комерційний директор "Холодильник.ру" Олексій Погудалов - на 20%.

"Це рекордне падіння ринку, такого не було в історії - якщо не брати до уваги форс-мажорного 2022 року, коли поставки техніки в Росію фактично припинилися приблизно на півтора місяця", - говорить провідний аналітик Mobile Research Group Ельдар Муртазін.

У "Связь.ON" підтвердили, що поточний рівень падіння рекордний з 2022 року. За словами представника компанії, аналогічну ситуацію можна спостерігати з портативною електронікою, ноутбуками і планшетами.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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