Фінансові новини
- |
- 01.04.25
- |
- 03:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Росії рекордно впали продажі смартфонів
15:56 31.03.2025 |
У Росії за перші три місяці 2025 року продажі смартфонів впали більш ніж на 20%.
Про це повідомили російському пропагандистському виданню "Известия" учасники ринку, пише The Moscow Times.
За словами співрозмовника, близького до однієї з федеральних роздрібних мереж, реалізація в штуках скоротилася на 26% і на 25% у грошах - до 5,5 млн пристроїв на суму 139 млрд руб.
Джерело в іншій роздрібній мережі зазначило, що цифри трохи менші. За попередніми даними, у січні-березні продажі смартфонів на російському ринку знизилися на 19% у грошовому та на 21% у кількісному вираженні.
"Загалом росіяни купили 5,9 млн пристроїв на загальну суму 150,1 млрд рублів порівняно з 7,5 млн пристроїв і 186,2 млрд рублів роком раніше", - зазначив співрозмовник видання.
На маркетплейсах попит на смартфони також падає. Виконавчий директор компанії diHouse Андрій Тарасов повідомив про зниження продажів на 15% рік до року, а комерційний директор "Холодильник.ру" Олексій Погудалов - на 20%.
"Це рекордне падіння ринку, такого не було в історії - якщо не брати до уваги форс-мажорного 2022 року, коли поставки техніки в Росію фактично припинилися приблизно на півтора місяця", - говорить провідний аналітик Mobile Research Group Ельдар Муртазін.
У "Связь.ON" підтвердили, що поточний рівень падіння рекордний з 2022 року. За словами представника компанії, аналогічну ситуацію можна спостерігати з портативною електронікою, ноутбуками і планшетами.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Глави МЗС країн G5+: Не приймемо жодної угоди, яка обмежує українську оборонну промисловість або військову присутність країн-партнерів в Україні
ТОП-НОВИНИ
|У Раді розробили законопроєкт, який дозволить не зупиняти службу під час СЗЧ військового, - Костенко
|Україна зобов'язується скасувати «правки Лозового» та надати САП повноваження екстрадиції до кінця липня 2025р - Меморандум з МВФ
|Влада України готує реформу спрощеного оподаткування і розширення доступу до рахунків платників, – меморандум з МВФ
|Нідерланди виділяють EUR500 млн для України на проєкт дронів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
У РУБРИЦІ
|Глави МЗС країн G5+: Не приймемо жодної угоди, яка обмежує українську оборонну промисловість або військову присутність країн-партнерів в Україні
|ЗМІ: Маск збирається в ЦРУ
|Трамп обвалив ціни на уран: погрози ввести мита налякали покупців
|Українські електронні підписи автоматично визнаватимуть у ЄС з 2027 року
|Німеччина не планує купувати газ у Росії та використовувати Nord Stream
|Більше половини американців стурбовані діями Трампа
Бізнес
|Європейська ракета-носій Spectrum вибухнула після старту
|Ілон Маск продав соцмережу X своєму стартапу xAI
|Новий голова Intel розповів, коли чекати нові процесори та взагалі не згадав відеокарти
|Microsoft представила дорожню карту Windows 11
|AMD Radeon RX 9070 XT продається вдесятеро краще, ніж RTX 5070 Ti, Ліза Су каже про таку ж перевагу над минулим поколінням
|Google представила нове покоління моделі Gemini 2.5
|Google оновив Family Link: тепер діти більше вчитимуться, а не зависатимуть у TikTok