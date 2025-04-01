Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Партію Ле Пен зобов'язали сплатити штраф у розмірі 2 млн євро

 

Правопопулістську французьку партію "Національне об'єднання" зобов'язали сплатити штраф у розмірі 2 млн євро у рамках вироку у справі про фіктивний найм її євродепутатами помічників, що насправді виконували партійну роботу.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Суд оголосив, що партія у зв'язку з шахрайством своїх євродепутатів повинна буде сплатити штраф у розмірі 2 мільйони євро.

З них один мільйон буде стягнений безпосередньо як покарання. За другу половину цього штрафу врахують 1 млн євро коштів, конфіскованих у рамках розслідування справи.

Нагадаємо, у понеділок 31 березня оголосили вирок у справі щодо фіктивного найму євродепутатами "Національного об'єднання" помічників у Європарламенті, яким виплачували гонорари з передбаченого на це бюджету органу, але на практиці вони виконували іншу роботу для партії.

Підсудними у справі були дев'ять євродепутатів політсили включно з самою Ле Пен та дванадцять помічників, усіх визнали винними у розкраданні публічних коштів або прийнятті коштів, отриманих у незаконний спосіб.

Суд дійшов висновку, що загальні збитки від порушень складають 2,9 млн євро.

Марін Ле Пен засудили до двох років умовного терміну і двох - домашнього арешту з електронним браслетом, та 5-річної заборони обіймати виборні посади - що означає, що вона не зможе балотуватись у президенти на виборах 2027 року. Також їй доведеться сплатити 100 тисяч євро штрафу.

Ключові теги: Франція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4228
  0,0559
 0,13
EUR
 1
 44,8278
  0,0806
 0,18

Курс обміну валют на вчора, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1000  0,03 0,07 41,7432  0,01 0,01
EUR 44,5440  0,11 0,24 45,3012  0,13 0,28

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4800  0,01 0,04 41,5000  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес