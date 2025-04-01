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АНАЛІТИКА

Швеція надасть Україні ще $1,6 млрд військової допомоги

 

Швеція надасть Україні військову допомогу ще на 16 мільярдів крон (1,6 мільярда доларів), про що у понеділок, 31 березня, заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

"Пакет допомоги, який ми презентуємо сьогодні, є найбільшим з усіх, які ми коли-небудь надавали Україні. Ми хочемо дати зрозуміти, що ми не лише посилюємо нашу підтримку, але й збільшуємо її обсяг і масштаби", - сказав він, цитує агенція AFP. За словами шведського міністра, "для цього є вагомі підстави, зважаючи на серйозність ситуації в Україні".

За словами Йонсона, найбільша частина пакету - 9,2 мільярда крон (більше 900 мільйонів доларів) - обладнання переважно шведського, але також і європейського виробництва. Близько п'яти мільярдів крон підуть на українську оборонну промисловість та різні фонди. Ще близько пів мільярда крон буде надано за рахунок наявних запасів збройних сил Швеції.

Йонсон: Війна у "критичній стадії"

Йонсон підкреслив, що війна перебуває у "критичній стадії". "Зараз вся наша увага зосереджена на тому, щоб підтримати Україну настільки, наскільки це можливо, щоб вони могли зайняти сильну позицію під час цих переговорів", - сказав міністр оборони Швеції, цитує Reuters.

Раніше Швеція збільшила бюджетні видатки на військову допомогу Україні у 2025 році з 25 до 40 мільярдів крон. Цей пакет є 19-м траншем військової допомоги, яку Швеція надала Україні, а загальний обсяг наданої допомоги, за даними шведського уряду, оцінюється в 80 мільярдів крон.

Нагадаємо, 13 березня Швеція оголосила про те, що в межах 18-ої партії партії військової допомоги Києву буде виокремлений "артилерійський пакет", який передбачає закупку 18 самохідних артилерійських установок (САУ) Archer і п'яти контрбатарейних радарів Arthur. Поставки останніх мають розпочатися вже цього року, а артилерії - у 2026 році.Крім того, повідомлялось, що Швеція надасть фінансування за "данською моделлю" для виробництва в Україні боєприпасів калібру 155 мм або САУ "Богдана".
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Швеція
 

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