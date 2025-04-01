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Найдорожчі вибори судді в історії США: Маск на мітингу роздав $2 млн
14:17 31.03.2025 |
Вибори до верховного суду штату Вісконсин у США перетворилися на найдорожчі в історії країни через втручання мільярдера Ілона Маска. Про це пишуть Reuters і Financial Times.
Вибори призначені на 1 квітня і визначать ідеологічний напрям верховного суду штату, який розглядає такі питання, як право на аборти, трудові права та можливі правила виборів. Хоча формально вибори непартійні, вони сприймаються як перевірка рівня підтримки Трампа в цьому політично конкурентному штаті.
Маск вклав безпрецедентні $22 мільйони в кампанію консервативного кандидата Бреда Шимеля і повернувся до практики роздавання грошей, яку випробував на виборах президента в жовтні 2024 року.
У неділю, 30 березня, на мітингу в Грін-Бей двоє виборців отримали від Маска чеки на $1 мільйон. Він також пообіцяв по $20 за кожного залученого виборця протягом наступних двох днів.
FT пише, що Шимель відставав від ліберальної кандидатки Сьюзан Кроуфорд на 13 пунктів, але завдяки фінансуванню Маска зміг наблизитися до неї.
Сам Маск заявив, що втрутився у ці вибори, тому що верховний суд Вісконсину "вирішуватиме, як будуть розкреслені округи Конгресу у Вісконсині", що може вплинути на розподіл місць у Палаті представників США.
Очікується, що загальний бюджет виборів перевищить $100 мільйонів, що робить їх найдорожчими судовими перегонами в американській історії.
FT пише, що Маск не планує зупинятися на Вісконсині та націлився на майбутні вибори до окружної комісії в Неваді (де розташована фабрика Tesla) і спеціальні вибори до Конгресу у Флориді.
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