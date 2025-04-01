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АНАЛІТИКА

У Росії дефіцит федерального бюджету перевищив очікування Мінфіну

 

Федеральний бюджет Росії у січні-лютому 2025 року виконано з дефіцитом 3,8 трлн рублів.

Про це повідомляється на сайті Федерального казначейства РФ, передає російський "Інтерфакс".

Раніше Мінфін попередньо оцінював виконання бюджету за цей період із дефіцитом 2,7 трлн рублів.

За даними казначейства, доходи бюджету за два місяці 2025 року становили 3,9 трлн рублів (за оцінкою Мінфіну - 5,3 трлн рублів), витрати - 7,76 трлн рублів (8 трлн рублів, згідно з Мінфіном).

Розбіжність між відомостями казначейства і Мінфіну в результаті виконання бюджету сталася в основному через менший обсяг доходу за даними казначейства на більше ніж 1 трлн рублів.

Мінфін, повідомляючи попередню оцінку виконання бюджету, застерігав, що доходи подано з урахуванням платежів, що надійшли на єдиний податковий рахунок, віднесених до відповідних доходів федерального бюджету на 1 березня.

Останнім робочим днем місяця і останнім днем сплати податків була п'ятниця, 28 лютого, не всі платежі до бюджету могли бути зараховані цією датою і, відповідно, були враховані в наступному місяці.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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