Фінансові новини
- |
- 01.04.25
- |
- 03:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Росії дефіцит федерального бюджету перевищив очікування Мінфіну
13:47 31.03.2025 |
Федеральний бюджет Росії у січні-лютому 2025 року виконано з дефіцитом 3,8 трлн рублів.
Про це повідомляється на сайті Федерального казначейства РФ, передає російський "Інтерфакс".
Раніше Мінфін попередньо оцінював виконання бюджету за цей період із дефіцитом 2,7 трлн рублів.
За даними казначейства, доходи бюджету за два місяці 2025 року становили 3,9 трлн рублів (за оцінкою Мінфіну - 5,3 трлн рублів), витрати - 7,76 трлн рублів (8 трлн рублів, згідно з Мінфіном).
Розбіжність між відомостями казначейства і Мінфіну в результаті виконання бюджету сталася в основному через менший обсяг доходу за даними казначейства на більше ніж 1 трлн рублів.
Мінфін, повідомляючи попередню оцінку виконання бюджету, застерігав, що доходи подано з урахуванням платежів, що надійшли на єдиний податковий рахунок, віднесених до відповідних доходів федерального бюджету на 1 березня.
Останнім робочим днем місяця і останнім днем сплати податків була п'ятниця, 28 лютого, не всі платежі до бюджету могли бути зараховані цією датою і, відповідно, були враховані в наступному місяці.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Глави МЗС країн G5+: Не приймемо жодної угоди, яка обмежує українську оборонну промисловість або військову присутність країн-партнерів в Україні
ТОП-НОВИНИ
|У Раді розробили законопроєкт, який дозволить не зупиняти службу під час СЗЧ військового, - Костенко
|Україна зобов'язується скасувати «правки Лозового» та надати САП повноваження екстрадиції до кінця липня 2025р - Меморандум з МВФ
|Влада України готує реформу спрощеного оподаткування і розширення доступу до рахунків платників, – меморандум з МВФ
|Нідерланди виділяють EUR500 млн для України на проєкт дронів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
У РУБРИЦІ
|Глави МЗС країн G5+: Не приймемо жодної угоди, яка обмежує українську оборонну промисловість або військову присутність країн-партнерів в Україні
|ЗМІ: Маск збирається в ЦРУ
|Трамп обвалив ціни на уран: погрози ввести мита налякали покупців
|Українські електронні підписи автоматично визнаватимуть у ЄС з 2027 року
|Німеччина не планує купувати газ у Росії та використовувати Nord Stream
|Більше половини американців стурбовані діями Трампа
Бізнес
|Європейська ракета-носій Spectrum вибухнула після старту
|Ілон Маск продав соцмережу X своєму стартапу xAI
|Новий голова Intel розповів, коли чекати нові процесори та взагалі не згадав відеокарти
|Microsoft представила дорожню карту Windows 11
|AMD Radeon RX 9070 XT продається вдесятеро краще, ніж RTX 5070 Ti, Ліза Су каже про таку ж перевагу над минулим поколінням
|Google представила нове покоління моделі Gemini 2.5
|Google оновив Family Link: тепер діти більше вчитимуться, а не зависатимуть у TikTok