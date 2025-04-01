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Ле Пен і соратників визнали винними у справі щодо фіктивних помічників у Європарламенті
12:58 31.03.2025 |
Неформальну лідерку правопопулістського "Національного об'єднання" та очікувану кандидатку на наступних виборах президента у Франції Марін Ле Пен і її соратників визнали винними у справі щодо фіктивного працевлаштування помічників партії у Європарламенті.
Про це повідомило Le Figaro, пише "Європейська правда".
Про обвинувальний вирок стало відомо невдовзі після відкриття судового засідання у Парижі, на яке прийшли численні представники ЗМІ.
Суд визнав винними у розкраданні публічних коштів дев'ятьох євродепутатів "Національного об'єднання", включно з Ле Пен, у справі про фіктивне працевлаштування помічників у Європарламенті.
Дванадцятьох помічників, які теж проходили обвинуваченими у справі, визнали винними в отриманні коштів, набутих незаконним шляхом.
Суд дійшов висновку, що загальні збитки від порушень складають 2,9 млн євро.
Нагадаємо, суд у справі почався 30 вересня 2024 року. Обвинувальний вирок за цими звинуваченнями загрожує 10-річною забороною позбавлення волі та 5-річною забороною обіймати виборні посади - але поки конкретний вирок ще не оголошено.
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