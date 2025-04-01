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Перевезення російського «Совкомфлоту» обвалились на 16% у 2024 році
12:26 31.03.2025 |
Один із найбільших російських морських перевізників, "Совкомфлот", у 2024 році зменшив обсяги транспортування на 16% - до 63 млн тонн.
Про це пише Reuters.
На падіння показників вплинули санкції США та ЄС, запроваджені у 2024 році. Обмеження торкнулися як самої компанії, так і її флоту, що істотно зменшило доходи Росії від експорту нафти. У підсумку чистий прибуток "Совкомфлоту" впав на 55% - до 424 млн дол.
"Совкомфлот" очікує, що цього року обсяг перевезень нафти, СПГ та нафтопродуктів залишиться на рівні 2024 року. У 2023 році компанія перевезла 75 млн тонн.
Водночас гендиректор компанії Ігор Тонковідов визнав, що посилення американських санкцій, зокрема додавання нових суден до списку обмежень, ускладнить роботу: "Обмеження призведуть до посилення операційного тиску".
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