Goldman підвищив оцінку ймовірності рецесії в США до 35%, чекає трьох знижень ставки ФРС у 2025 р.

Американський Goldman Sachs Group підвищив оцінку ймовірності рецесії в економіці США в найближчі 12 місяців до близько 35% з 20%.

Зміна прогнозу, серед іншого, відображає різке погіршення рівня споживчої та ділової довіри і заяви Білого дому, "що зазначають підвищення готовності терпіти економічну слабкість у найближчій перспективі в прагненні проводити свою політику", наголошують аналітики банку.

Індекс споживчої довіри в США в березні зменшився до 57 пунктів порівняно з 64,7 пункту місяцем раніше, згідно з опублікованими минулої п'ятниці остаточними даними Мічиганського університету, який розраховує цей показник. Це мінімальний рівень з листопада 2022 року.

"В останні кілька років настрої були поганим індикатором майбутньої активності, але фундаментальні економічні показники не такі сильні, як у минулі роки, і тому ми не так схильні ігнорувати нещодавнє зниження (настроїв)", - цитує слова аналітиків газета The Wall Street Journal.

Водночас банк очікує оголошення президентом країни Дональдом Трампом цього тижня дзеркальних імпортних мит щодо всіх її торговельних партнерів у середньому на рівні 15%, хоча винятки з цих заходів окремих країн і товарів, на думку аналітиків, можуть знизити цей рівень.

Крім того, Goldman підвищив прогноз базової інфляції в США на кінець 2025 року до 3,5% і знизив прогноз зростання ВВП країни цього року до 1%. Через очікуване уповільнення економіки він також підвищив прогноз безробіття в Штатах на кінець року до 4,5%.

Банк тепер очікує трьох знижень відсоткової ставки Федеральною резервною системою (ФРС) цього року (у липні, вересні та листопаді) і жодного наступного. Раніше очікувалося два зниження у 2025 році й одне у 2026 році. Таким чином, прогноз так званої кінцевої ставки (terminal rate) - нижньої точки циклу зниження - залишився в діапазоні 3,5-3,75%.

"Керівництво ФРС поки що не надає особливого значення підвищенню інфляційних очікувань, але ми думаємо, що це підвищення піднімає планку для знижень ставки і, зокрема, ставить більший акцент на можливому зростанні безробіття як аргументі на користь знижень", - зазначає Goldman.