Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп заявив, що планує запровадити взаємні мита проти всіх країн

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що взаємні мита, які він збирається оголосити 2 квітня, стосуватимуться всіх країн.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву американського президента наводить Bloomberg.

Трамп пообіцяв представити масштабний митний план у середу, яку він назвав "Днем визволення", наголошуючи на тому, що мита повернуть США робочі місця і наповнять федеральний бюджет трильйонами доларів нових надходжень.

Він уже запровадив мита на алюміній, сталь і автомобілі, а також підвищив мита на всі товари з Китаю.

"Це почнеться з усіх країн, тож побачимо, що станеться. Я не чув чуток про 15 країн, 10 або 15", - сказав Трамп.

Запровадження мит є центральним елементом його плану з ребалансування світової торгівлі та стимулювання виробництва у США для фінансування його пріоритетів внутрішньої політики.

Білий дім ще не окреслив, які мита будуть запроваджені, як вони будуть розраховуватися і що потрібно зробити країнам, щоб отримати бажані винятки.

Трамп також заявив, що його мита враховуватимуть інші торговельні бар'єри інших країн, але не деталізував, як саме будуть зроблені ці розрахунки.

"Ми будемо набагато добрішими, ніж вони були до нас, але це суттєві гроші для країни", - сказав він.

Адміністрація Трампа дала зрозуміти, що взаємні мита щодо кожної країни можуть стати відправною точкою для майбутніх перемовин щодо винятків, і ця позиція змусила країни пропонувати поступки.

Водночас сам Трамп заявив, що має намір обмежити винятки зі свого митного курсу.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4228
  0,0559
 0,13
EUR
 1
 44,8278
  0,0806
 0,18

Курс обміну валют на вчора, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1000  0,03 0,07 41,7432  0,01 0,01
EUR 44,5440  0,11 0,24 45,3012  0,13 0,28

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4800  0,01 0,04 41,5000  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес