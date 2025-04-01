Трамп заявив, що планує запровадити взаємні мита проти всіх країн

Президент США Дональд Трамп заявив, що взаємні мита, які він збирається оголосити 2 квітня, стосуватимуться всіх країн.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву американського президента наводить Bloomberg.

Трамп пообіцяв представити масштабний митний план у середу, яку він назвав "Днем визволення", наголошуючи на тому, що мита повернуть США робочі місця і наповнять федеральний бюджет трильйонами доларів нових надходжень.

Він уже запровадив мита на алюміній, сталь і автомобілі, а також підвищив мита на всі товари з Китаю.

"Це почнеться з усіх країн, тож побачимо, що станеться. Я не чув чуток про 15 країн, 10 або 15", - сказав Трамп.

Запровадження мит є центральним елементом його плану з ребалансування світової торгівлі та стимулювання виробництва у США для фінансування його пріоритетів внутрішньої політики.

Білий дім ще не окреслив, які мита будуть запроваджені, як вони будуть розраховуватися і що потрібно зробити країнам, щоб отримати бажані винятки.

Трамп також заявив, що його мита враховуватимуть інші торговельні бар'єри інших країн, але не деталізував, як саме будуть зроблені ці розрахунки.

"Ми будемо набагато добрішими, ніж вони були до нас, але це суттєві гроші для країни", - сказав він.

Адміністрація Трампа дала зрозуміти, що взаємні мита щодо кожної країни можуть стати відправною точкою для майбутніх перемовин щодо винятків, і ця позиція змусила країни пропонувати поступки.

Водночас сам Трамп заявив, що має намір обмежити винятки зі свого митного курсу.