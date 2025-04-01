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АНАЛІТИКА

США вперше випробували зенітний дрон Coyote LE SR з гелікоптера

США вперше випробували зенітний дрон Coyote LE SR з гелікоптера

 

США вперше здійснили запуск реактивного зенітного дрона Coyote LE SR з гелікоптера. Цей дрон, розроблений компанією Raytheon, призначений для боротьби з різними типами безпілотниками. Він може запускатися з повітря, землі або моря, що робить його універсальним рішенням для протидії дронам.

США вперше випробували зенітний дрон Coyote LE SR з гелікоптера

 

Можливість пуску з гелікоптера розширює функціонал дрона, дозволяючи проводити розвідку, спостереження та радіоелектронну боротьбу безпосередньо з борту. Характеристики Coyote LE SR поки що не розголошуються, однак у попередній зенітній версії Coyote Block 2 дальність польоту перевищувала 10 км, а швидкість сягала 600 км/год

США вперше випробували зенітний дрон Coyote LE SR з гелікоптера

 

Дрон оснащений твердопаливним прискорювачем і реактивним двигуном, який активується після старту. Проте це не стосується версії Coyote block 1, яка має електродвигун і більше схожа на Switchblade. Серія Coyote позиціюється як доступний спосіб боротьби з дронами, хоча ціна деяких моделей, наприклад, Coyote 2C, сягає 125 тисяч доларів.

Попередні версії Coyote Block 1 і Block 2 виконували функцію зенітних дронів, знищуючи цілі уламково-фугасними бойовими частинами. А от Coyote Block 3 був багаторазовим та використовував некінетичні засоби ураження, ймовірно, системи РЕБ.

Натомість Coyote LE SR змінив концепцію - він призначений для розвідки, спостереження, захоплення цілей, радіоелектронної боротьби, зв'язку та точного знищення об'єктів. Ймовірно, він може виступати як ретранслятор або ліквідовувати цілі прямим зіткненням. Таким чином, нова версія дрона вже не є виключно зенітною, а стала багатоцільовою платформою.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: США
 

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