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АНАЛІТИКА

Новий прем'єр Гренландії: Сполучені Штати не отримають острів

 

Президент США Дональд Трамп не отримає арктичний острів.

Про це заявив новий прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен, передає Укрінформ із посиланням на LBC.

«Президент Трамп каже, що Сполучені Штати отримають Гренландію. Дозвольте мені сказати чітко: Сполучені Штати її не отримають. Ми не належимо нікому іншому. Ми самі визначаємо своє майбутнє», - написав Нільсен у Фейсбуці.

За його словами, потрібно спокійно показати Трампу, що Гренландія належить її жителям.

«Ми не повинні діяти від страху. Ми повинні відповісти миром, гідністю та єдністю. І саме через ці цінності ми повинні чітко, ясно і спокійно показати американському президентові, що Гренландія наша. Так було вчора. Так є сьогодні. І так буде в майбутньому», - додав Нільсен.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп наполягає на тому, щоб Гренландія якомога швидше перейшла під юрисдикцію США та навіть не заперечує можливість застосування для цього сили. На острові розташована військова база США, яку днями відвідало подружжя Венс, попри протести Данії та самих місцевих жителів.

Гренландія належить Королівству Данії. На найбільшому в світі острові проживають близько 57 тисяч людей. Крім стратегічної безпекової важливості, територія багата на цінні копалини.
Ключові теги: США
 

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