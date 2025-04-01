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Угорщина вимагає зняти санкції ЄС з рослігархів Усманова, Мазепіна і Фрідмана
10:53 31.03.2025 |
Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто розповів, що його країна вимагала зняти санкції ЄС, зокрема, з російських олігархів Алішера Усманова, Дмитрія Мазепіна і Михаїла Фрідмана.
Про це глава угорського МЗС заявив в інтерв'ю російському пропагандистському агентству РИА Новости, повідомляє "Європейська правда".
За його словами, загалом Угорщина домагалась зняти санкції ЄС з дев'ятьох осіб.
"Людина, яку ви згадали (Фрідман. - Ред.), була серед них, пан Усманов був серед них, пан Мазепін був серед них. Тобто особи, які, на наш погляд, насправді не повинні бути в списку, з юридичної точки зору", - сказав Сійярто.
Він додав, що вдалося домогтися виключення з санкційного списку трьох осіб, включно з міністром спорту РФ Михаїлом Дегтярьовим.
Дмитрія Мазепіна не виключили зі списку, а його сина Нікіту Мазепіна було виключено ще раніше на підставі рішення суду, уточнив Сійярто.
Нагадаємо, газета Financial Times написала, що у ЄС вривається терпець через Угорщину, її хочуть позбавити права голосу.
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