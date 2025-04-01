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Перший закордонний візит Трамп здійснить до Саудівської Аравії - ЗМІ
10:48 31.03.2025 |
Президент США Дональд Трамп свій перший закордонний візит під час другого терміну на посаді здійснить до Саудівської Аравії.
Про це стало відомо порталу Axios від джерел, повідомляє "Європейська правда".
Як зазначається в публікації, рішення Трампа вирушити до Саудівської Аравії у свою першу закордонну поїздку свідчить про те, наскільки тісними стали стосунки між його адміністрацією та країнами Перської затоки, особливо коли йдеться про економічну співпрацю та інвестиції.
Поїздка відбувається в той момент, коли адміністрація Трампа намагається відновити перемир'я в Газі та змусити ХАМАС звільнити нових заручників.
Портал нагадує, що під час попереднього президентського терміну свою першу закордонну поїздку Трамп також здійснив до Саудівської Аравії.
На початку березня Трамп заявляв журналістам в Овальному кабінеті, що, ймовірно, відвідає Саудівську Аравію "в найближчі півтора місяця".
За словами джерел, потенційна поїздка обговорювалася протягом останніх тижнів між високопосадовцями США та їхніми саудівськими колегами, в тому числі в кулуарах переговорів про війну в Україні, які проходили в Саудівській Аравії.
Одне з джерел, обізнане з планами, повідомило, що однією з дат, яка обговорювалася для візиту, було 28 квітня, але його відклали.
Наразі планується, що Трамп поїде до Саудівської Аравії у середині травня, додало джерело.
Представник адміністрації Трампа повідомив, що наразі ведеться планування поїздки до Саудівської Аравії.
"Переговори будуть присвячені обговоренню іноземних інвестицій, зміцненню відносин з країнами Перської затоки і припиненню конфлікту на Близькому Сході", - сказав представник Білого дому.
Білий дім і посольство Саудівської Аравії у Вашингтоні відмовилися від коментарів.
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