Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Поліція Кіпру розпочне нові розслідування проти багатих росіян

 

Група фахівців Федерального бюро розслідувань США завершила дев'ятимісячне відрядження на Кіпрі, під час якого допомагала співробітникам кіпрської поліції та держструктур виявляти та переслідувати росіян та інших порушників санкцій, введених США та Європейським Союзом.

Про це пише The Moscow Times.

Як повідомляється, влада Кіпру на початку березня прозвітувала про успіхи в застосуванні санкцій - було заморожено російські активи на суму понад 1,2 млрд євро.

Комісія з цінних паперів та бірж Кіпру (CySEC) у своєму звіті за минулий рік зазначила, що провела 90 перевірок, зокрема в контексті дотримання санкцій. Частину матеріалів вже було передано поліції щодо подальшого розслідування: за фактами переведення активів росіян до юрисдикції Росії.

CySEC вжив заходів проти Росії, включно з призупиненням або відкликанням ліцензій у ряду компаній, і серед них - структури, пов'язані з великими фінансовими інститутами.

Також влада Кіпру відкликала золоті паспорти у росіян - найбільший список позбавлених із 77 осіб з'явився наприкінці минулого року й був опублікований після початку роботи на Кіпрі групи з ФБР.

Окрім того, влада Кіпру навесні минулого року розпочала розслідування російської присутності на острові, відкривши загалом 29 справ після того, як у квітні ввели санкції проти 13 фірм та осіб, викритих у приховуванні активів олігархів.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що росіянам стане складніше отримати візу Кіпру через посилення владою країни вимог до заявників.

Згодом представники Ради ЄС заявили, що російські олігархи повинні повністю вийти з економіки Росії для того, щоб зняти з себе санкції.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Кіпр, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4228
  0,0559
 0,13
EUR
 1
 44,8278
  0,0806
 0,18

Курс обміну валют на вчора, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1000  0,03 0,07 41,7432  0,01 0,01
EUR 44,5440  0,11 0,24 45,3012  0,13 0,28

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4800  0,01 0,04 41,5000  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес