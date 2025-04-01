Поліція Кіпру розпочне нові розслідування проти багатих росіян

Група фахівців Федерального бюро розслідувань США завершила дев'ятимісячне відрядження на Кіпрі, під час якого допомагала співробітникам кіпрської поліції та держструктур виявляти та переслідувати росіян та інших порушників санкцій, введених США та Європейським Союзом.

Про це пише The Moscow Times.

Як повідомляється, влада Кіпру на початку березня прозвітувала про успіхи в застосуванні санкцій - було заморожено російські активи на суму понад 1,2 млрд євро.

Комісія з цінних паперів та бірж Кіпру (CySEC) у своєму звіті за минулий рік зазначила, що провела 90 перевірок, зокрема в контексті дотримання санкцій. Частину матеріалів вже було передано поліції щодо подальшого розслідування: за фактами переведення активів росіян до юрисдикції Росії.

CySEC вжив заходів проти Росії, включно з призупиненням або відкликанням ліцензій у ряду компаній, і серед них - структури, пов'язані з великими фінансовими інститутами.

Також влада Кіпру відкликала золоті паспорти у росіян - найбільший список позбавлених із 77 осіб з'явився наприкінці минулого року й був опублікований після початку роботи на Кіпрі групи з ФБР.

Окрім того, влада Кіпру навесні минулого року розпочала розслідування російської присутності на острові, відкривши загалом 29 справ після того, як у квітні ввели санкції проти 13 фірм та осіб, викритих у приховуванні активів олігархів.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що росіянам стане складніше отримати візу Кіпру через посилення владою країни вимог до заявників.

Згодом представники Ради ЄС заявили, що російські олігархи повинні повністю вийти з економіки Росії для того, щоб зняти з себе санкції.