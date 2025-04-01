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АНАЛІТИКА

У Сирії сформовано перехідний уряд

 

Тимчасовий президент Сирії Ахмад аш-Шараа у суботу, 29 березня, оголосив про створення перехідного уряду, призначивши 23 міністрів у розширеному складі кабінету.

Як передає Reuters, нова влада Сирії, очолювана сунітськими ісламістами, перебуває під тиском Заходу і арабських країн, які вимагають від неї сформувати уряд, який був би більш інклюзивним і включав представників різноманітних етнічних і релігійних спільнот країни. Цей тиск посилився після вбивств сотень цивільних алавітів - меншини, з якої походить повалений лідер Башар Асад - під час насильства на західному узбережжі Сирії цього місяця.

Зокрема, до складу кабінету увійшов Яруб Бадр, алавіт, який був призначений міністром транспорту, в той час як Амгад Бадр, який належить до друзської громади, очолить міністерство сільського господарства.

Хінд Кабават, християнка і у минулому опозиціонерка до Асада, яка працювала над питаннями міжконфесійної толерантності та розширенням прав і можливостей жінок, була призначена міністеркою соціальних справ і праці.

Мохаммед Йоср Берні був призначений міністром фінансів.

Ахмад аш-Шараа зберіг на посадах Мархафа Абу Касру і Асаада Хасана аш-Шибані, які вже обіймали посади міністрів оборони і закордонних справ відповідно в попередньому тимчасовому кабінеті, який керував Сирією з моменту повалення Асада в грудні в результаті блискавичного наступу повстанців.

Нові міністерства та підготовка до виборів

Аш-Шараа також заявив, що вперше створив міністерство спорту і міністерство з надзвичайних ситуацій, а міністром з надзвичайних ситуацій призначив керівника рятувальної групи, відомої як "Білі шоломи", Раеда ал-Салеха.

У січні аш-Шараа був призначений тимчасовим президентом і пообіцяв сформувати інклюзивний перехідний уряд, який розбудує зруйновані державні інститути Сирії і керуватиме країною до виборів - до моменту проведенння яких, за його словами, може пройти до п'яти років.

Уряд не матиме прем'єр-міністра, а аш-Шараа, як очікується, очолить виконавчу владу. Тимчасовий сирійський лідер наголосив, що головними пріоритетами "уряду творення і змін" стане відбудова Сирії та створення "сильної і стабільної держави, яка гарантує інтереси нації і кожного громадянина", а також боротьба з корупцією, розвиток армії і зміцнення економіки, передає агенція AFP.

Раніше цього місяця Сирія оприлюднила конституційну декларацію, покликану слугувати основою для перехідного періоду на чолі з аш-Шараа. Декларація зберігає центральну роль ісламського права і гарантує права жінок і свободу вираження поглядів.

За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Сирії
 

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