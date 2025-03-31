Місія на Марс: компанія Airbus виграла контракт на висадку європейського марсохода

Компанія Airbus SE виграла контракт на $194 мільйони на розробку посадкової платформи, яка доставить на Марс марсохід британського виробництва для пошуку ознак життя.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

Європейське космічне агентство (ЄКА) уклало угоду з Airbus на будівництво посадкового модуля для місії ExoMars, запуск якої запланований на 2028 рік спільно з NASA.

Марсохід, побудований Airbus, повинен приземлитися на Марсі в кінці десятиліття.

Як пише видання, цей контракт є першим у своєму роді для Європи і укладається в той час, коли регіон намагається зменшити свою залежність від США, особливо в оборонному та космічному секторах.

Марсохід, названий на честь британської вченої Розалінд Франклін, був готовий до запуску в 2022 році, але ЄКА припинило свою космічну співпрацю з Росією, яка мала взяти участь у розробці модуля, після початку повномасштабної війни в Україні.

За словами міністра науки, інновацій та технологій Великої Британії Пітера Кайла, це означало, що Європа мала замінити відсутнє російське обладнання для місії, включаючи марсіанський посадковий модуль.

Як наголошується, посадка на Марс ускладнюється через піщані дюни, скелі та валуни, розкидані по всій планеті. З цієї причини посадкова платформа матиме два пандуси, вбудовані з протилежних сторін, щоб марсохід міг спуститися на найгладшу поверхню.

Опинившись на Марсі, марсохід Розалінд Франклін зможе пробурити поверхню на два метри вглиб, щоб зібрати зразки, а також записати дані про атмосферу і текстуру поверхні.

«Ця місія розширить наші космічні знання у Великій Британії і поліпшить наше колективне розуміння нашої сонячної системи», - сказала в заяві Ката Ескотт, керуючий директор Airbus Defence and Space UK.

Контракт буде фінансуватися урядом Великої Британії через британське космічне агентство і створить близько 200 робочих місць в космічному секторі країни.