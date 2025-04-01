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АНАЛІТИКА

США відкличуть спецдозволи окремим країнам на імпорт нафти з Венесуели

 

Уряд США повідомив іноземних партнерів державної нафтової компанії Венесуели PDVSA про швидке скасування дозволів, які дозволяють їм експортувати венесуельську нафту і побічні продукти.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

PDVSA є державною компанією, яка має монопольне право на видобуток нафти у Венесуелі.

В останні роки адміністрація колишнього президента Джо Байдена надавала дозволи на постачання венесуельської нафти на нафтопереробні заводи окремих країн як виняток з режиму санкцій США проти Венесуели.

Серед компаній, які отримали ліцензії та гарантійні листи від Вашингтона, іспанська Repsol, італійська Eni, французька Maurel & Prom, індійська Reliance Industries та U.S. Global Oil Terminals.

Більшість компаній вже призупинили імпорт венесуельської нафти після того, як цього тижня Трамп запровадив вторинні мита для покупців нафти і газу у південноамериканської країни.

Очікується, що поєднання мит і скасування ліцензій на виконання санкцій призведе до скорочення експорту венесуельської нафти в найближчі місяці після того, як він почав знижуватися в березні, згідно з інформацією Reuters.

У лютому Венесуела експортувала 910 000 барелів на добу нафти і палива, що перевищує січневий показник у 867 000 барелів на добу.

Аналогічні заходи першої адміністрації Трампа у 2020 році призвели до падіння видобутку та експорту венесуельської нафти, що створило необхідність для PDVSA використовувати посередників для розподілу вантажів до Китаю і призвело до укладення пакту з Іраном. Ці посередники досі ведуть бізнес з PDVSA.
За матеріалами: Економічна правда
 

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