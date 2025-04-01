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АНАЛІТИКА

Трамп підштовхує радників до агресивнішої митної політики – WP

 

Президент Дональд Трамп підштовхує старших радників до більш активної тарифної політики до 2 квітня, дати, яку він призначив для значної ескалації глобальної торговельної війни.

Про це повідомляє The Washinghton Post.

Президент Дональд Трамп підштовхує старших радників до більш активної тарифної політики, оскільки вони готуються до того, що Білий дім назвав "Днем визволення", тобто до 2 квітня, яку він призначив для значної ескалації глобальної торговельної війни, повідомили джерела Reuters.

Хоча багато союзників на Волл-стріт закликали Білий дім до більш примирливого підходу, Трамп продовжує наполягати на агресивних заходах для фундаментальної трансформації американської економіки.

Радники Трампа ведуть інтенсивні дискусії щодо точного обсягу імпортних мит, які будуть запроваджені, і які, за словами чиновників, вплинуть на торгівлю на трильйони доларів.

Публічний варіант передбачає встановлення 15% мит на товари з країн, які адміністрація вважає найгіршими торговельними партнерами США, і на які припадає майже 90 відсотків імпорту.

Трамп також просунувся з митами, які призначені для окремих секторів.

Ці пропозиції призвели до падіння фондового ринку і, на думку економістів, підвищили ризики рецесії в США.

Трамп продовжує переконувати радників, що США повинна продовжувати ескалацію торговельних заходів, і в останні дні відродив ідею універсального тарифу, який застосовувався б до більшості імпортних товарів, незалежно від країни їх походження.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

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